日月潭低水位陳年廢棄物浮現　漁民自發清理

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）日月潭低水位，底部陳年廢棄物如鐵桶、輪胎、漁具等陸續現身，當地漁民自發清除，隨著水位「節節敗退」持續「進攻」，也希望政府、民間團體響應，趁罕見低水位儘量清乾淨。
旱象未解，日月潭水庫持續低水位，今天上午水位高度736.78公尺，相較滿水位748.48公尺，有近12公尺落差；日月潭是風景區，環湖有許多景點、聚落、早期的船屋等，相較一般山區水庫，人為活動非常頻繁，隨著水位降低露出大片淤積，陳年廢棄物也浮現。日月潭鄭姓漁民一家人一個多月前開始清除伊達邵漁民碼頭邊「埋藏」多年的垃圾，打撈出來的廢棄物包括大鐵桶、輪胎、漁網、馬桶、模型汽車、雨傘、音樂卡帶、金屬水溝蓋、小型電器等，可說無奇不有，甚至還意外發現一艘沉沒失蹤10多年的邵族獨木舟。協助清理廢棄物的「日月潭一等高」臉書粉絲專頁的李姓漁民今天接受中央社記者訪問表示，鄭姓漁民等人利用夜間水位降低時，以浮板標記大型垃圾，待中午水位回升再駕船打撈堆到船屋浮台，但現在水位太低，浮台距岸邊太遠，無法進一步處理。李姓漁民表示，鄭姓漁民等人利用水位上升時打撈大型廢棄物，水位下降時則走進潭邊撿小垃圾，目前約堆積2卡車的垃圾量，希望雨季前能清完鐵桶、輪胎、漁具等大型廢棄物，也歡迎更多團體與企業幫忙，利用水位難得幾10年這麼低的時候，清掉陳年廢棄物。日月潭屬於台灣電力公司管理的水力發電水庫，依據不同業務，管理機關包含台電大觀發電廠、觀光局日月潭國家風景區管理處、南投縣政府，大觀發電廠表示，台電清除範圍是水庫限制活動區域，如頭社壩、水社壩、進水口等，伊達邵水域不位在限制活動區域。大觀發電廠表示，清除日月潭垃圾工作招標中，預計4月7日開標，每年主要是發包撈除水面影響取水的漂流物，但上述分工只是與日管處、縣府的「默契」，若有需要，仍會與日管處、縣府協商合作，例如三方曾經合作清除水社北旦水域的廢棄船筏、無主船屋。除漁民整理伊達邵水域環境，日管處近期也派挖土機清除伊達邵碼頭附近廢棄水泥塊，並規劃下週起先從北旦水域開始清理廢棄物，目前暫定規劃分次、分區往伊達邵水域方向清除。（編輯：張芷瑄）1100327