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侯友宜化身一日志工　關心青農返鄉拚事業助學童

記者陳志仁／新北報導

2021-03-27 18:11:45

侯友宜
▲新北市長侯友宜笑說，葉家豪是老朋友，從他返鄉當青農開始，市府就一路陪著；葉家豪同時將種菇部分所得捐出回饋鄉里，鼓勵村里優秀學童發掘自己的興趣愛好。（圖／記者陳志仁攝，2021.03.27）
新北市長侯友宜今（27）日化身一日志工，走訪石碇在地團隊，與螢火蟲書屋創生團隊攜手親子共讀，頒發村童助學金，鼓勵在地優秀學童發掘自己的興趣、主動學習並培養環境意識。
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新北市農業局說，螢火蟲書屋創辦人葉家豪5年起返鄉淨山，號召志工加入淨山行列，106年租下十八重溪聚落礦工老厝，就地取材搭建「螢火蟲書屋」，提供在地學童課後輔導服務；以不定期的親子聚會與農村體驗活動，透過志工活動潛移默化影響在地學童，促進環境教育。
葉家豪為支撐書屋理想，結合自己專業農業知識，搭建智慧化溫室種植椴木香菇，並於109年與農業局、石碇區農會合作開發靈芝水餃；透過社會企業永續耕耘，支援書屋的課後陪伴閱讀與淨山活動，讓年輕人願意留下來，創造地方永續經營，打造共榮共好的環境。
侯友宜笑的指出，葉家豪是老朋友，從他返鄉當青農開始，市府就一路陪著，在打拼事業之際，也不忘號召在地居民共同維護生態環境，同時將種菇部分所得捐出回饋鄉里，鼓勵村里優秀學童發掘自己的興趣愛好；市府也與葉家豪合作，帶動整個地方產業發展！
侯友宜表示，農業創生艱辛不易，未來將持續與創生團隊合作，期望開拓深具地方特色的產業資源，提高產品價值，開創農業通路，形成產業及事業；並透過行銷在地農產，創造就業機會，引導優質青年與人才返鄉，推動地方產業經濟永續發展，為地方找回生機。
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