台灣加入援助行列！捐25萬美元協助非洲對抗伊波拉病毒

為因應近來非洲剛果及幾內亞爆發兩起伊波拉病毒（Ebola）感染案件，世界衛生組織非洲區署（AFRO）、非洲聯盟疾病管制署（African Union-Africa CDC）、西非衛生組織（WAHO）、剛果、幾內亞及美國政府於美東時間26日舉行「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」線上高階會議。本次會議參與的國家包括受伊波拉影響的非洲國家，歐盟與其成員國，及我國等理念相近國家等。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）均出席致詞，我國駐美代表蕭美琴大使及衛生福利部疾病管制署署長周志浩應邀與會。蕭美琴在會中發言指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，已經證明疾病無國界，值此關鍵時刻，國際社會更應攜手合作，確保所有國家及個人均能獲得醫療照顧及衛生安全。台灣致力和美國等國際夥伴合作，應處伊波拉病毒帶來的威脅，過去曾捐贈個人防護裝備及援款，本次我國政府將再捐助25萬美元，協助對抗伊波拉疫情。台灣將持續與非洲國家夥伴、美國及其他理念相近國家合作貢獻國際衛生體系，並強調不論何處何時，台灣永遠都願意提供協助。 外交部表示，拜登政府在上任之初，即邀請我國參與高階國際會議，彰顯台美全球夥伴關係。我國政府也不斷以具體行動證明「台灣能夠幫忙，也正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping!）。外交部說，沒有國家能獨自面對任何疫情襲擊，國際合作才是成功抗疫的唯一途徑，台灣有意願也有能力為國際社會防疫體系做出貢獻，同時會秉持「專業、務實、有貢獻」的精神，繼續推動實質參與WHO等全球衛生體系，使更多國家的人民受惠，也能使國際共同防疫合作更具成效。