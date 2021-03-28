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中國報復性制裁美國、加拿大　杜魯道：行徑令人無法接受

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-28 09:53:18

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)/AP 美聯社
▲加拿大總理杜魯道透過推特轉發外交部長加諾（Marc Garneau）的聲明，強調不會因中國制裁妥協，將繼續捍衛人權。（圖／美聯社／達志影像）
歐美各國近期針對新疆維吾族、少數民族穆斯林被迫勞動等人權議題，對中國進行制裁。中國昨（27）日晚間宣布對美國、加拿大的個人與實體實施制裁，以回應美加3月22日對中國官員的制裁。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，中國對美國宗教自由機構、加拿大議員的制裁「無法接受」將會繼續與國際社會一同捍衛人權。
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中國外交部27日的聲明指責，美國與加拿大基於「謊言與虛假訊息」於3月22日對中國新疆有關人員和實體實施單邊制裁，因此中方決定對美國國際宗教自由委員會（USCIRF）主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席伯金斯（Tony Perkins）、加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）、眾議院外委會國際人權小組委員會實施制裁，禁止人員入境中國及港澳地區。
《路透社》報導指，加拿大議員莊文浩為國會外交與國際發展（FAAE）委員會的副主席，該委員會共有8名成員，在3月時提交一份報告，指控中國政府在新疆犯下暴行，構成危害人類最以及種族滅絕罪（genocide）。
加拿大總理杜魯道表示，中國的制裁攻擊了加拿大的民主價值：公開透明、言論自由，此舉動令人無法接受，加拿大政府將會繼續與國會、國際盟友一同捍衛全世界的人權。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲加拿大總理杜魯道在個人推特上轉發外交部長加諾（Marc Garneau）的聲明。（圖／翻攝自Twitter）
被列入中國制裁名單的議員莊文浩則表示，將會把制裁當成「榮譽勳章」配戴，這代表加拿大議員有效地引起人們對新疆議題的關注，並強調制裁對他毫無用處，因為個人沒有計劃前往中國。莊文浩也再次呼籲加拿大政府、總理杜魯道正式承認有關新疆種族滅絕的問題。
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