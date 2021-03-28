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男生身高多矮會完全沒市場？網曝「分水嶺」：真的不太行

編輯中心/綜合報導

2021-03-28 10:35:57

▲原PO問，「身高高的男生，是有什麼優點呢？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友好奇在PTT提問「男生多矮真的會完全沒有女生市場？」引來網友曝光「身高分水嶺」。（示意圖／翻攝自pexels）
每個人的基因不同，外貌與身高、體型也會有所差異，有的人天生就長超高，有的人則是無論怎麼吃、怎麼運動都長不高。而近日有網友就好奇在PTT提問「男生多矮真的會完全沒有女生市場？」引來網友曝光「身高分水嶺」，認為「沒超過160公分真的不太行」。
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原PO在PTT女孩板好奇詢問大家「男生多矮真的會完全沒有女生市場？」他透露，自己身邊還有朋友163、165公分左右，都已經結婚生子了，但160以下的好像幾乎都單身，不然就是被甩...因此他便想請問女生「男生160以下是最後分水嶺嗎？男生多矮會完全沒有台灣女生市場？」
▲有網友好奇在PTT提問「男生多矮真的會完全沒有女生市場？」引來網友曝光「身高分水嶺」。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友好奇在PTT提問「男生多矮真的會完全沒有女生市場？」引來網友曝光「身高分水嶺」。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，立刻掀起討論，大家紛紛曝光心中標準，「170都快不行了」、「160以下我真的無法。希望至少165」、「170以下不行」、「170是分水嶺，從女生那證實過的數字」、「160以上還可以，155以上要非常喜歡，155以下不太行」、「至少170吧！」
不過，也有人直指「國中同學160左右吧！一直都有女朋友」、「我15X有女朋友，不過矮男真的比胖妹慘」、「我187還是沒人要啦」、「我沒170但也從沒缺女友，現任是高個女孩跟我一樣高給妳參考」、「我叔叔158，嬸嬸168，生三個小孩」、「163，單身都不超過一年」、「1.錢 2.帥 3.個性好，符合任2個條件都不用怕沒女生愛」、「臉、個性比身高重要很多」。（編輯：許苡晴）
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