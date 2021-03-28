看高屏溪攔河堰伏流水 蘇貞昌：前瞻水環境預算超前部屬
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-28 15:07:47｜2021-03-28 15:11:18
國內水情愈發嚴峻，高雄市的水情燈號在4月1日也將轉成橙燈，行政院長蘇貞昌今（28）日和經濟部長王美花、高雄市長陳其邁等人到高屏溪攔河堰上游視察伏流水及清淤情形，蘇貞昌致詞時說，雖然當年通過前瞻預算時水球、麵粉滿天飛，還被質疑綁樁，結果現在證明是對的，對抗這種極端性氣候我們一定要超前佈署。
蘇貞昌表示，1923年日本水利工程師鳥居信平就在屏東縣來義鄉二峰圳建設伏流水井，100年前日本人就在台灣做這種建設，這次台灣遇上百年大旱，真的要感謝各個水利專家，以及前瞻預算的通過，超前部署，也曾特別跟蔡總統說，我們現在這個團隊要為台灣的百年久遠做設計，伏流水是老天爺賜給我們藏在地底下的寶。蘇貞昌也提到，屏東的接水率是全台最低，要經濟部全力支持，這個時候雖然是老天爺在考驗我們，我們也把握這個時機，雖然水情度小月，但也要化危機為轉機，水庫這個時候見底，剛好是清淤的時候，我們只有這樣才能知道，老天爺對我們很好，我們要做的更好。水利署長賴建信指出，高雄雖有高屏堰提供了近七成的水源，但因高雄地區並無大型蓄水設施，因此需有備援設施以因應豐水期高濁度或枯水期低流量所需，除此次院長會勘之興田伏流水可提供每天10萬噸備援水源外，政府在前瞻計畫項下推動之高屏溪溪埔和大泉伏流水也陸續完成，每天可再提供備援30萬噸的水量，也因為有政府超前部署完成伏流水工程，讓現在高屏堰流量達歷史最低時，還不致對民生產業用水造成影響。賴建信補充說明，針對水庫清淤部分亦持續加大力道辦理，除去（109） 年清淤量 1,440 萬立方公尺為歷史最高，約歷年平均值 2.6 倍外，今年也趁此水庫水位較低時期傾全力辦理清淤，統計今年 1~3 月清淤量達 357 萬立方公尺，也持續創下歷史最高紀錄；去年（109）年高屏溪疏濬目標量980萬，實際執行總量為1,227萬立方公尺，今年疏濬目標量1,000萬立方公尺，目前已疏濬589萬立方公尺，預估可超越109年總量。經濟部長王美花則強調，有些人質疑挖了很多地下水井是不是會造成地層下陷，事實上會去挖地下水井一定會是先評估過，如果是地層下陷的地區，不僅不會用，還會去取締，伏流水在高屏地區在高雄不僅是備用，還可以做常態使用，如果水太多溪水太混濁，反而取用伏流水是乾淨的，是可以交替使用的方式，現在台灣水庫很難增加，我們就要多元利用相關的水源，所以未來應該會在很多地方陸續看到越來越多的伏流水設備。高雄市長陳其邁則說，高雄在4月1日開始就要進入水情橙燈警戒，至於節約用水的目標，也已經鎖定一些大型的用水大戶，逐一的跟他們來協調，賴建信署長簡報中有講到原高雄用水量為每日155萬噸，目前高雄用水量則是142.4萬噸，節水率是8.4%，原來的目標是7%，也希望能夠把這個目標訂到15%左右，全面性的來減少水源的消耗，也會和台南黃偉哲市長、屏東潘孟安縣長，針對水的部分加緊的來協調，兄弟互相照顧、相挺，讓南部地區的水源能夠穩定，能夠供水無虞。