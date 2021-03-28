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早餐店下午就休息？員工揭「打烊內幕」　網看哭：太操勞

編輯中心/綜合報導

2021-03-28 16:37:13

▲一名女網友貼文提到，上早餐店買早餐，卻被老闆娘直呼「阿桑」，讓她心中很不是滋味。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲傳統早餐店、西式早餐店等，營業時間大多都到中午結束。就有網友好奇「老闆、員工下午都在做什麼呢？就回家休息了嗎？」。示意圖，與內文無關。（圖／翻攝自爆怨公社）
台灣早餐店林立，像是有傳統早餐店、西式早餐店等，營業時間大多都到中午結束。就有網友好奇「早餐店老闆、員工下午都在做什麼呢？就回家休息了嗎？」立刻有內行人揭露「打烊內幕」，引發眾多網友感慨「太操勞」。
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一名網友在PTT上好奇發問，「許多早餐店12點就收了，早午餐也頂多到下午一點半，那早餐店老闆、員工下午都在幹嘛阿？有沒有這方面的八卦？」
貼文一出也立刻有從事早餐店的網友分享忙碌的行程，「正常早餐店大約三四點就要起床備料，製作現成三明治、煮熱紅茶綠茶等等，這樣一用完，早睡早起的阿公阿嬤就來了，來客就會一直持續到下午一點，這時也開始邊收邊賣，先洗茶桶，因為要泡隔天的冰紅茶再來削小黃瓜和生菜、整理麵包台、洗油鍋，最後才是洗煎台洗地板和盤子，同時等材料送過來，用完就三點了，回去吃個中餐大概就累癱了，接完小孩吃完晚餐，10點就睡了，隔天又一樣的動作」。
▲有從事早餐店的網友分享一天忙碌的行程。（圖／翻攝PTT）
▲有從事早餐店的網友分享一天忙碌的行程。（圖／翻攝PTT）
另外也有家裡營運傳統早餐店的二代老闆也分享相似經歷，他們家更是因為要現磨豆漿，準備時間又更長，「除了三節以外是沒有休假的，簡單來說一年放假不超過10天，但我真的覺得太硬了，才跟我爸媽凹每個星期天休假一天」。
早餐店打烊內幕曝光後，立刻讓不少網友心疼回應「生活品質很差，感覺爆累」、「推，早餐店其實壓力不小」、「早上早一點起床去早餐店看一次就懂了，真的很操勞」、「其實早餐店很兩極，忙得就累到死，閒的11點鐵門就拉下來」。（編輯：潘毅）
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