大樓停車位「別買在B幾」？保全秒曝關鍵：機房才是重點
編輯中心/綜合報導
2021-03-28 20:07:53
不少人買房時，都會選擇生活機能優異的「社區型大樓」，而這種型態的居住方式，大多都會配有停車位。就有網友好奇「停車位在地下幾樓會令人無法接受？」隨後也有大樓保全透露判別標準並非樓層，而是與機房有關。
一名網友在PTT上發起討論文，「通常一般大樓大概就到B3左右，再高一點的可能會延伸至B5，B1都是預留給高樓層比較難買吧B2、B3應該最多，但我之前去朋友家，他們就是在B5的機械式停車位，但看完就覺得超不方便」。他隨後也好奇，「一般人如果有買車位，位置在地下幾樓就無法接受？」問題一出也立刻掀起廣泛討論，不少人紛紛提出見解「看車位位置，好停的B4都沒差，但夾在兩車中間的B1都不要」、「 B5獨立車位，贏B1夾心餅車位」、「我自己覺得B2已是極限」、「看使用頻率，有人一週用一次，停B5也沒差」、「好停才是重點」、「看跟電梯的距離吧，我比較重視步行距離」。隨後也有擔任保全的鄉民解析，「比起樓層，看機房位置更重要，以我這個社區案場為例，有地下4層，但，大多數有關於水的機房都集中在B4或R樓，包括游泳池蓄水機房、民生蓄水機房、雨水收集機房、消防蓄水機房等，自從我轉做中控室後，半夜各公設與機房巡邏時，B4空氣最差，每個機房因為設備要散熱所以有排風窗口，但整個廢氣都集中在B4，就算有排風機設備也一樣。而且也要看管委會是否有定時養護設備，不然如果機房出狀況，B4肯定很慘」。此外他還從防災的角度切入，「若遇水災時，B4第一個先變蓄水池，停車場變成汪洋一片，B2還有時間可以撤離車輛所以做了保全後選停車位，我會先了解機房位置再考慮車位樓層，如果逼不得已選低樓層，也要考慮安全性的問題」。（編輯：潘毅）