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掉漆！胡瓜扮《鬼滅之刃》炭治郎　撞臉館長還抽筋

記者羅凌筠/綜合報導

2021-03-29 08:00:00

▲胡瓜（中）扮演《鬼滅之刃》炭治郎。（圖／民視）
▲胡瓜（中）扮演《鬼滅之刃》炭治郎。（圖／民視）
《綜藝大集合》邁向1001集，主持人胡瓜搭上《鬼滅之刃》熱潮，假扮漫畫主角「炭治郎」，但是沒想到馬尾紮辮子的造型，讓人產生錯覺直叫他「館長」，胡瓜簡直哭笑不得。
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▲胡瓜（右二）慘抽筋。（圖／民視）
▲胡瓜（右二）慘抽筋。（圖／民視）
原來節目邀請了「甲冑武士團」上節目，日本武士身上所穿的盔甲稱為甲冑，胡瓜才想到扮成炭治郎，展現出日本武士道精神，為了要送幸福獎金給這群「甲冑武士團」，胡瓜還異想天開規劃新單元「水之呼吸參之型—流流舞」。
本來不知道這個水之呼吸要怎麼展現，胡瓜乾脆提議自己親自下來示範，沒想到胡瓜一出場才砍下第一刀，馬上雙腳抽筋，弄得現場哈哈大笑，全場笑虧「炭治郎」怎麼變弱了。
▲胡瓜撞臉館長。（圖／民視）
▲胡瓜撞臉館長。（圖／民視）
 
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