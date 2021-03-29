掉漆！胡瓜扮《鬼滅之刃》炭治郎 撞臉館長還抽筋
記者羅凌筠/綜合報導
2021-03-29 08:00:00
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原來節目邀請了「甲冑武士團」上節目，日本武士身上所穿的盔甲稱為甲冑，胡瓜才想到扮成炭治郎，展現出日本武士道精神，為了要送幸福獎金給這群「甲冑武士團」，胡瓜還異想天開規劃新單元「水之呼吸參之型—流流舞」。本來不知道這個水之呼吸要怎麼展現，胡瓜乾脆提議自己親自下來示範，沒想到胡瓜一出場才砍下第一刀，馬上雙腳抽筋，弄得現場哈哈大笑，全場笑虧「炭治郎」怎麼變弱了。
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