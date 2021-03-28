做外送一年半賺84萬！男大生曝「血汗經歷」：沒空閒玩樂
編輯中心/綜合報導
2021-03-28 23:27:59
外送平台近幾年崛起，不少人看準懶人商機，紛紛投入外送員的行列。就有一名男大生分享，自己入行一年半左右，賺進了84萬元的收入，而完整的「血汗歷程」曝光後，也立刻引發關注。
一名男大生在論壇《Dcard》上分享，自己在課餘時間兼職當外送員的經歷「在升大二時的暑假，開始知道有外送平台，我從2019/7月入職至目前2021/3月，21個月時間賺取金額約84萬元，若接下來運氣好，有望在入職兩週年賺到第一桶金」。他隨後也分享自己的工作歷程，「在剛入職的暑假，乎都整天跑，那時候每單薪水還很高，第一個月我領了6萬初，第二個月領8萬初。開學後，平日下課或假日我總是推掉與朋友聚會，課與課之間的空堂時間比較長的話，也會出來打拼，平日下課約17:00跑到22或23:00才回家、假日約早上5:00排滿熊貓系統上限制16小時」，不過隨著時間推移，原po跑外送的時數也逐漸遞減。原po用長工時換來的高薪也吸引同儕的羨慕眼光，但每當問他起朋友要不要一起賺，卻都總是得到否定的回應。原po也感嘆「結果他們甘願去做每天被砍班的PT，也不願再做兼差」。他隨後也認為「外送員這份工作時間自由外，也能快速累積存款，雖然這行業風險高，但車是自己控制的，平常防禦駕駛心重一點，其實也沒什麼困難的」。完整經歷曝光後，也引發眾多網友關注回應「行動力值得嘉獎」、「靠自己賺來的，都佩服！」「真的是很需要毅力的工時耶」、「用自己勞力換來的這筆錢，可以好好投資自己」、「以過渡的學生時期來說，外送員是份不錯的打工兼職」。（編輯：潘毅）