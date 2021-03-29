智叔再見！《無間道II》廖啟智驚傳癌逝 5部遺作曝光
娛樂中心／綜合報導
2021-03-29 09:17:34
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經紀公司在聲明中表示：「以萬般不捨地心情通知大家，我們敬愛的廖啟智先生，於2021年3月28日晚上8時32分，於威爾斯親王醫院，安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中」，家屬感謝醫護人員的照料、民眾及媒體的關心和祝福，「家人雖有不捨，但仍懷著盼望，將來於天家再聚。」廖啟智曾演出《無間道II》、《殺破狼》、《線人》、《無雙》、《證人》等電影，8度入圍、2度獲得香港金像獎男配角肯定。據港媒報導，友人透露，廖啟智去年得知罹癌後，仍強打精神拍攝電影版《尋秦記》，當時他看起來精神奕奕，完全不像病人。據了解，除了《尋秦記》，廖啟智的大銀幕遺作尚有和周潤發合作的《驕陽歲月》、《女人街，再見了》、《一級指控》及《世上只有爸爸好》，不過詳細映期仍未定。（編輯：楊穎軒）
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