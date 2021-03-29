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智叔再見！《無間道II》廖啟智驚傳癌逝　5部遺作曝光

娛樂中心／綜合報導

2021-03-29 09:17:34

▲廖啟智不敵病魔辭世。（圖／美聯社）
▲廖啟智不敵病魔辭世。（圖／美聯社）
香港資深男星廖啟智（智叔）去年12月驚傳罹患胃癌，外界以為他積極與病魔對抗，沒想到，經紀公司昨（28日）晚突然對外宣布，廖啟智已經在家人的陪伴下，於醫院安詳辭世，享壽66歲，消息一出，影迷錯愕、不捨。
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▲廖啟智是香港影壇最強綠葉。（圖／美聯社）
▲廖啟智是香港影壇最強綠葉。（圖／美聯社）
經紀公司在聲明中表示：「以萬般不捨地心情通知大家，我們敬愛的廖啟智先生，於2021年3月28日晚上8時32分，於威爾斯親王醫院，安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中」，家屬感謝醫護人員的照料、民眾及媒體的關心和祝福，「家人雖有不捨，但仍懷著盼望，將來於天家再聚。」
廖啟智曾演出《無間道II》、《殺破狼》、《線人》、《無雙》、《證人》等電影，8度入圍、2度獲得香港金像獎男配角肯定。據港媒報導，友人透露，廖啟智去年得知罹癌後，仍強打精神拍攝電影版《尋秦記》，當時他看起來精神奕奕，完全不像病人。
據了解，除了《尋秦記》，廖啟智的大銀幕遺作尚有和周潤發合作的《驕陽歲月》、《女人街，再見了》、《一級指控》及《世上只有爸爸好》，不過詳細映期仍未定。（編輯：楊穎軒）
▲廖啟智人生舞台謝幕。（圖／美聯社）
▲廖啟智人生舞台謝幕。（圖／美聯社）
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