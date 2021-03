網實測告白神曲　1招破解曖昧

對於情竇初開的少男、少女來說,「曖昧」總是令人心裡癢癢地,不管是每次接觸產生的小泡泡,還是試探對方心意獲得的回應。往往想進一步又遲遲不敢往前進,深怕告白遭拒連朋友也做不成!「曖昧讓人受盡委屈,找不到相愛的證據」或許就是最好的寫照!如何「無痛」破解曖昧,大概是天下的曠男怨女都想知道的事,如果已經試過各種方法不得解,不如試試這一招!

▲原PO近日曾在網路論壇發問求助網友曖昧狀態停滯不前該怎麼辦,沒想到事隔數日,再次更新文章時,卻已經成功脫單(圖/翻攝自《Dcard》)

日前Dcard有一名網友分享,自己和曖昧對象曖昧數個月,除了每天分享音樂歌單外,同時悄悄塞入各種告白情歌,卻仍也不得其解,讓自己相當沮喪。沒想到事隔數日,原PO再次更新文章時,卻已經成功脫單。原因是男方竟靠一首歌大翻轉,以「聽說這首歌可以測出你會不會跟喜歡的人在一起」為由,一舉告白成功!

這首由LINION為麥當勞3/31上市的早餐焙果堡所推出的新歌《Be My Bagel》,使用雙耳和單耳聽到的歌詞竟然完全不同,拿下左邊耳機、用右耳聽就能聽到「Be my bae ….和我在…一起」,讓網友聽完大呼驚奇,表示「這首很可以!麥當勞很會欸!」。此外,也有網友也提到,「這彩蛋突然到招架不住阿」、「麥當當貝果堡變成定情之物了」、更有網友大讚這首歌是「2021最強告白神曲無誤」。

▲原PO表示,男友是以LINION的新歌《Be My Bagel》作為告白關鍵,終於打破曖昧僵局。(圖/翻攝自《Dcard》與YouTube)

▲原PO表示,男友是以LINION的新歌《Be My Bagel》作為告白關鍵,終於打破曖昧僵局。(圖/翻攝自《Dcard》與YouTube)

創作歌手LINION表示,「一個人的生活,可以很精彩、很圓滿,但如果能有兩個圓,就像焙果堡一樣,在一起就可以成為無限「∞」。我想像喜歡一個人的時候,早上醒來腦袋都是自己喜歡的對象,但是不知道怎麼表白,終於想到一個方法 — 就是約喜歡的人去吃『焙』果堡。於是我取了 be my bae 跟 be my bagel 的諧音,讓歌曲中這個比較害羞的主角,可以用這種方式去跟喜歡的人偷偷告白。」新歌的彩蛋意外促成曖昧已久的朋友升級為情人,更引發網友熱烈討論。