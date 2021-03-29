網實測告白神曲　1招破解曖昧

對於情竇初開的少男、少女來說，「曖昧」總是令人心裡癢癢地，不管是每次接觸產生的小泡泡，還是試探對方心意獲得的回應。往往想進一步又遲遲不敢往前進，深怕告白遭拒連朋友也做不成！「曖昧讓人受盡委屈，找不到相愛的證據」或許就是最好的寫照！如何「無痛」破解曖昧，大概是天下的曠男怨女都想知道的事，如果已經試過各種方法不得解，不如試試這一招！

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▲原PO近日曾在網路論壇發問求助網友曖昧狀態停滯不前該怎麼辦，沒想到事隔數日，再次更新文章時，卻已經成功脫單（圖／翻攝自《Dcard》）

× ▲原PO近日曾在網路論壇發問求助網友曖昧狀態停滯不前該怎麼辦，沒想到事隔數日，再次更新文章時，卻已經成功脫單（圖／翻攝自《Dcard》）

日前Dcard有一名網友分享，自己和曖昧對象曖昧數個月，除了每天分享音樂歌單外，同時悄悄塞入各種告白情歌，卻仍也不得其解，讓自己相當沮喪。沒想到事隔數日，原PO再次更新文章時，卻已經成功脫單。原因是男方竟靠一首歌大翻轉，以「聽說這首歌可以測出你會不會跟喜歡的人在一起」為由，一舉告白成功！

這首由LINION為麥當勞3/31上市的早餐焙果堡所推出的新歌《Be My Bagel》，使用雙耳和單耳聽到的歌詞竟然完全不同，拿下左邊耳機、用右耳聽就能聽到「Be my bae ….和我在…一起」，讓網友聽完大呼驚奇，表示「這首很可以！麥當勞很會欸！」。此外，也有網友也提到，「這彩蛋突然到招架不住阿」、「麥當當貝果堡變成定情之物了」、更有網友大讚這首歌是「2021最強告白神曲無誤」。

▲原PO表示，男友是以LINION的新歌《Be My Bagel》作為告白關鍵，終於打破曖昧僵局。（圖／翻攝自《Dcard》與YouTube）

× ▲原PO表示，男友是以LINION的新歌《Be My Bagel》作為告白關鍵，終於打破曖昧僵局。（圖／翻攝自《Dcard》與YouTube）

▲原PO表示，男友是以LINION的新歌《Be My Bagel》作為告白關鍵，終於打破曖昧僵局。（圖／翻攝自《Dcard》與YouTube）

× ▲原PO表示，男友是以LINION的新歌《Be My Bagel》作為告白關鍵，終於打破曖昧僵局。（圖／翻攝自《Dcard》與YouTube）

創作歌手LINION表示，「一個人的生活，可以很精彩、很圓滿，但如果能有兩個圓，就像焙果堡一樣，在一起就可以成為無限「∞」。我想像喜歡一個人的時候，早上醒來腦袋都是自己喜歡的對象，但是不知道怎麼表白，終於想到一個方法 — 就是約喜歡的人去吃『焙』果堡。於是我取了 be my bae 跟 be my bagel 的諧音，讓歌曲中這個比較害羞的主角，可以用這種方式去跟喜歡的人偷偷告白。」新歌的彩蛋意外促成曖昧已久的朋友升級為情人，更引發網友熱烈討論。