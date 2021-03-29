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狂投履歷0回應！女臉綠「沒缺人幹嘛刊登」　暗黑真相曝

編輯中心/綜合報導

2021-03-29 11:45:58

▲面試官在面對求職者時，有些涉及隱私的敏感問題應避免詢問。（圖／取自Unsplash）
▲網友分享自己求職時四處碰壁，投了履歷卻沒有回應。（示意圖／取自Unsplash）
不管是剛畢業的新鮮人，又或是轉換跑道的上班族，其在求職的第一步，就是對有興趣的公司職缺丟出自己的履歷，但你是否遇過不管怎麼丟，有些公司連已讀、回覆都沒有？對此，就有網友分享自己求職的經驗，貼文引發熱議。
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原PO在「Dcard」貼文指出「最近找工作的時候投了幾間行業的履歷，但是讓人生氣的是，如果沒有職缺就不要貼職缺，直接跑去現場的時候還說這個職務沒有在招人？那請問幹嘛要貼在平台上面誤導別人？」
▲女網友表示，明明該間公司行號沒缺人，卻一直將徵才公告貼在求職平台，讓他非常火大。（圖／翻攝pexels）
▲女網友表示，明明該間公司行號沒缺人，卻一直將徵才公告貼在求職平台，讓他非常火大。（圖／翻攝pexels）
「結果害我白跑一趟，不只我去現場的那間，很多的同行的也是，人力銀行的平台上面都有貼有缺人，結果履歷投過去，過了三週沒有一間有回應，履歷也都符合公司的要求，請問到底在貼什麼意思的？很氣欸」。
貼文一出，網友紛紛回應「而且一直PO著的職缺，店家以為這樣會幫自己打到廣告嗎？並沒有！只會讓求職者懷疑這家公司自身是不是很有問題、流動率很高，只會評價越來越糟而已！」、「一直PO著是為了收集履歷，隨時可以拿出來用，反正錢都付了，跟打廣告無關，偷聽人資朋友說的」、「自從聽到同學說有些會掛著缺來當廣告，就很心累」、「打廣告啊，錢都付了不用白不用」。（編輯：張嘉哲）
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