擔心季節交替過敏惡化？一招打造「抗蟎防護罩」超前部署

▲想要有效率地對抗蟎蟲，並且持續抗蟎，從挑選具有抗蟎效果的洗衣產品開始。（圖／資料照片）

▲每天共處超過8小時的床、衣物，其實有上百萬隻的蟎蟲伺機而動，容易引發過敏症狀。（圖／資料照片）

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▲來自日本的抗菌洗衣專家Ariel 抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，不僅能抑菌還能持續抗蟎。（圖／資料照片）

× ▲來自日本的抗菌洗衣專家Ariel 抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，不僅能抑菌還能持續抗蟎。（圖／資料照片）

只要在衣物、寢具例行的洗淨過程中，加入適量的ARIEL抗菌抗蟎洗衣精或是洗衣膠囊，就能深入衣物纖維洗淨現存的蟎蟲，抑制細菌滋生、消除臭味；其抗蟎成分還能在洗後的衣物、寢具織品表面上形成抗蟎保護層，如同建立預防過敏防護罩，持續發揮抗蟎好實力，可說是一舉數得。

▲在衣物洗淨過程中加入適量的Ariel 抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，即可建立抗菌抗蟎雙重防護。（圖／資料照片）

× ▲在衣物洗淨過程中加入適量的Ariel 抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，即可建立抗菌抗蟎雙重防護。（圖／資料照片）

選對抗蟎洗衣產品，就能透過「洗衣服」這般簡單的例行公事，有效清除細菌、蟎蟲等過敏原，建立長效抗蟎防護罩，有效避免蟎蟲靠近聚集，可說是省時省力又省荷包；緊接著溫熱潮濕季節即將到來，殘留在衣物上的人體汗液容易滋生細菌，除了散發出悶臭味，也營造了最適合蟎蟲生存繁殖的環境，因此家有過敏兒或是本身具有過敏人體質的朋友，在季節變換之際必須超前部署，挑選能夠「長效」抗菌抗蟎的洗衣產品，才能從根源避免蟎蟲引發過敏的可能性，向打噴嚏、流鼻水或是皮膚搔癢等換季過敏困擾說再見。

▲來自日本的抗菌洗衣專家ARIEL抗菌抗蟎洗衣系列，連續六年日本銷售第一，獲得日本主婦界一致推薦好口碑，更有推出一顆洗整桶輕鬆不沾手的洗衣膠囊！（圖／資料照片）

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