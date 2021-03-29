NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

擔心季節交替過敏惡化？一招打造「抗蟎防護罩」超前部署

生活中心／綜合報導

2021-03-29 15:02:45

▲季節轉換，千千萬萬的「過敏人」又深陷皮膚過敏、過敏性鼻炎的困擾。（圖／資料照片）
▲季節轉換，千千萬萬的「過敏人」又深陷皮膚過敏、過敏性鼻炎的困擾。（圖／資料照片）
▲想要有效率地對抗蟎蟲，並且持續抗蟎，從挑選具有抗蟎效果的洗衣產品開始。（圖／資料照片）
▲想要有效率地對抗蟎蟲，並且持續抗蟎，從挑選具有抗蟎效果的洗衣產品開始。（圖／資料照片）
▲每天共處超過8小時的床、衣物，其實有上百萬隻的蟎蟲伺機而動，容易引發過敏症狀。（圖／資料照片）
▲每天共處超過8小時的床、衣物，其實有上百萬隻的蟎蟲伺機而動，容易引發過敏症狀。（圖／資料照片）
事實上，即使勤勞地花費大量時間、心力的除蟎，由於塵螨很容易從其他地方轉移，也未必能有效地徹底擺脫塵蟎。想要解決蟎蟲有更簡單的方法，即是從日常洗衣程序開始著手，仔細挑選具有抗菌、抗蟎效果，優良品質保證的洗衣產品；而來自日本的抗菌洗衣專家ARIEL 抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，是廣受日本主婦喜愛，，ARIEL更是連續六年日本銷售第一，在台灣各大賣場也時常掀起搶購風潮！
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲來自日本的抗菌洗衣專家Ariel
▲來自日本的抗菌洗衣專家Ariel 抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，不僅能抑菌還能持續抗蟎。（圖／資料照片）

只要在衣物、寢具例行的洗淨過程中，加入適量的ARIEL抗菌抗蟎洗衣精或是洗衣膠囊，就能深入衣物纖維洗淨現存的蟎蟲，抑制細菌滋生、消除臭味；其抗蟎成分還能在洗後的衣物、寢具織品表面上形成抗蟎保護層，如同建立預防過敏防護罩，持續發揮抗蟎好實力，可說是一舉數得。

▲在衣物洗淨過程中加入適量的Ariel
▲在衣物洗淨過程中加入適量的Ariel 抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，即可建立抗菌抗蟎雙重防護。（圖／資料照片）

選對抗蟎洗衣產品，就能透過「洗衣服」這般簡單的例行公事，有效清除細菌、蟎蟲等過敏原，建立長效抗蟎防護罩，有效避免蟎蟲靠近聚集，可說是省時省力又省荷包；緊接著溫熱潮濕季節即將到來，殘留在衣物上的人體汗液容易滋生細菌，除了散發出悶臭味，也營造了最適合蟎蟲生存繁殖的環境，因此家有過敏兒或是本身具有過敏人體質的朋友，在季節變換之際必須超前部署，挑選能夠「長效」抗菌抗蟎的洗衣產品，才能從根源避免蟎蟲引發過敏的可能性，向打噴嚏、流鼻水或是皮膚搔癢等換季過敏困擾說再見。

▲來自日本的抗菌洗衣專家ARIEL抗菌抗蟎洗衣系列，連續六年日本銷售第一，獲得日本主婦界一致推薦好口碑，更有推出一顆洗整桶輕鬆不沾手的洗衣膠囊！（圖／資料照片）
▲來自日本的抗菌洗衣專家ARIEL抗菌抗蟎洗衣系列，連續六年日本銷售第一，獲得日本主婦界一致推薦好口碑，更有推出一顆洗整桶輕鬆不沾手的洗衣膠囊！（圖／資料照片）

日本銷售第一ARIEL抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，全台熱銷中，各大通路都買的到喔！



ARIEL日本抗菌洗衣專家https://lihi1.com/HpMas/nownews
關鍵字

NOW民調中心

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
31.97%68.03%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.53%5.47%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
46.7%53.3%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
74.73%25.27%
2021-03-26-2021-03-30
即時
推薦閱讀