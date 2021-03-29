擔心季節交替過敏惡化？一招打造「抗蟎防護罩」超前部署
生活中心／綜合報導
2021-03-29 15:02:45
事實上，即使勤勞地花費大量時間、心力的除蟎，由於塵螨很容易從其他地方轉移，也未必能有效地徹底擺脫塵蟎。想要解決蟎蟲有更簡單的方法，即是從日常洗衣程序開始著手，仔細挑選具有抗菌、抗蟎效果，優良品質保證的洗衣產品；而來自日本的抗菌洗衣專家ARIEL 抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，是廣受日本主婦喜愛，，ARIEL更是連續六年日本銷售第一，在台灣各大賣場也時常掀起搶購風潮！
只要在衣物、寢具例行的洗淨過程中，加入適量的ARIEL抗菌抗蟎洗衣精或是洗衣膠囊，就能深入衣物纖維洗淨現存的蟎蟲，抑制細菌滋生、消除臭味；其抗蟎成分還能在洗後的衣物、寢具織品表面上形成抗蟎保護層，如同建立預防過敏防護罩，持續發揮抗蟎好實力，可說是一舉數得。
選對抗蟎洗衣產品，就能透過「洗衣服」這般簡單的例行公事，有效清除細菌、蟎蟲等過敏原，建立長效抗蟎防護罩，有效避免蟎蟲靠近聚集，可說是省時省力又省荷包；緊接著溫熱潮濕季節即將到來，殘留在衣物上的人體汗液容易滋生細菌，除了散發出悶臭味，也營造了最適合蟎蟲生存繁殖的環境，因此家有過敏兒或是本身具有過敏人體質的朋友，在季節變換之際必須超前部署，挑選能夠「長效」抗菌抗蟎的洗衣產品，才能從根源避免蟎蟲引發過敏的可能性，向打噴嚏、流鼻水或是皮膚搔癢等換季過敏困擾說再見。
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