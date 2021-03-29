Tag人物／放棄當台積電謀士 春池吳庭安用玻璃寫故事
記者劉雅文/專題報導
2021-03-29 20:30:00｜2021-03-29 21:06:51
低調的「回收玻璃」魔術師吳庭安，是台灣最大的玻璃回收廠-春池玻璃的副總，也是創辦人吳春池的兒子，他帶著在台灣走過一甲子的春池玻璃脫胎換骨，讓老企業靠創新走過廠區危機，但很多人不知道，其實他本來是在大企業台積電裡當「謀士」，最後毅然決然回家接班，打動他的原因，竟然是父親的一個彎腰畫面。
別人童年在玩耍、打球 吳庭安閉氣在分類「臭酸」玻璃吳庭安從小在玻璃工廠的環境下長大，別人童年都在玩耍、打球的時候，他在「回收廠」跟廢棄玻璃為伍。從10歲就被抓去工廠幫忙，吳庭安起初想著可以賺點零用錢，興致勃勃的來到回收廠，但是看著幾百噸的廢棄玻璃山堆在眼前，讓他小小年紀的他想打退堂鼓，但那景象還不是最嚇人的，廠內悶熱、髒亂，加上廢棄玻璃帶來的發酵臭酸味，才是讓他瀕臨崩潰邊緣的關鍵。在早期沒有光學分選的機器輔助下，他每次去就會被要求長時間在生產線上，人工手動把雜質去掉，除了中午休息時間外，一天得在產線上待上8個鐘頭，專注的分類回收玻璃。不過，現在的吳庭安，很感謝小時候的這段經歷，相比現在資訊爆炸的時代，手機隨時能解答所有疑惑，他當時雖然身處在味道惡劣的環境，卻最純粹，也最能培養耐心，給了他不一樣的體悟。進入台積電成人生勝利組 父親一個彎腰讓他轉念離開吳庭安也因為到工廠幫忙，在環境耳濡目染下，讓他對材料、工程富含興趣，畢業後更到英國劍橋進修，學成歸國後，還進入了人人稱羨的大企業-台積電。三國時代群雄中，曹操、劉備背後必有謀士，專門替他們想法子、設戰略。吳庭安形容自己在台積電的工作就像是謀士，因為他在幕僚單位上班，專門去評估台積電的企業發展策略，可能需要多少的產能？資本支出、人力成本有多少？或是該往哪種技術方向去走。這段在台積電的歷練，對吳庭安而言，就像是人生蹲馬步的過程，「企業管理像是DNA，你會知道厲害的企業，怎麼把自己推向世界級的過程。」擁有了令人稱羨的工作，很多人都認為吳庭安已經是人生勝利組，但他卻因為父親的一個彎腰畫面，讓他毅然決然地轉念離開。吳庭安回憶，在父親吳春池大約65歲時，還因為工作成天忙上忙下、非常辛苦，有一次回老家吃飯，他看到爸爸因為水果掉地上，小心翼翼的彎下身子去撿拾，那一個瞬間他忽然意識到「爸爸真的年紀大了」，於是腦海就閃過念頭，「該回來幫忙了！」對許多二代接班的年輕人而言，選擇放棄原有工作轉而接手家業都是很兩難的選擇題，吳庭安也是。他知道，如果他在台積電繼續工作，某種程度上是為台灣創造價值，但對於「家人」卻沒有太多實質幫助，於是他決定要回春池幫忙。然而，就在吳庭安準備接手的時候，春池也正面臨棘手的「隱憂」。廢棄玻璃堆滿廠 吳庭安靠「防火磚」創造新價值手機、電腦螢幕面板內含的LCD玻璃成分，為了要介電、耐刮，會加入氧化鋁材料，導致熔點變得非常高，丟到一般玻璃回收爐沒辦法熔解，必須得升高窯爐溫度，相對熔爐雜質也會提高、降低良率，春池當時廠房中收置了3萬多噸的LCD玻璃，已經無法再負荷。為了解決這個問題，吳庭安發揮「謀士精神」，把高熔點變成利多，於是他帶領團隊開始開發了「防火磚」，成功做出可以隔熱、隔音還可以保溫的磚材，甚至密度只有0.3，重量比一般磚塊輕了8倍左右，不管是原住民部落蓋房子，還是溫泉業者要搭砌泡湯池，通通找上春池合作，從內銷做到外銷，不僅解決玻璃工廠危機，還為春池開出一條新道路。二代接班無壓力 吳庭安：台積電教會我用實力說話回到春池二代接班有壓力嗎？吳庭安很直白的說，他從沒有把「二代接班」放在腦中，他覺得這是傳統的思維邏輯，台積電的工作經歷讓他學習到，不管是誰，做事是靠信用、靠能力決定一切，因為在台積電，不是你有「特殊關係」就可以成功，凡事講求真材實料的成績。所以他在春池的每一步，都是小心翼翼，認真把每件事情做到最好、做到成功，再往下去做新的嘗試，從不因為「二代」這頂帽子，享有什麼特權。「當我沒有能力、專業的時候，我不會過於強調一定要有建樹，走得慢不是壞事，走得穩才更重要。」低調的魔術師 吳庭安賦予回收玻璃新價值過去的每一段路，都不會白走，會變成身上的積累。吳庭安很清楚的知道，台積電的經歷對他很重要，如果沒有那段歷練，現在的他，在春池沒辦法有這麼多的發揮還有貢獻。也許是金牛座的個性使然，吳庭安在訪談過程中，給人一種穩定、慎重的感覺，面對事情他不疾不徐，因為他深知，很多的事情當你有實力、有能力的時候，自然就會水到渠成，朝自己想要方向推進。吳庭安期許春池能透過「W春池計畫」，將回收玻璃與工藝的專業分享給外部合作單位，不管是設計師或品牌，都希望用循環玻璃加上師傅工藝，來創造新的可能。吳庭安就像是一個低調的魔術師，他口中的循環經濟其實與人們的生活息息相關，玻璃經過回收、再造，透過賦予回收玻璃新的價值，來構成循環經濟的閉鎖圈圈，從「酒矸倘賣無」到創造「無限價值」。他始終在這一條對的道路上，體現他的堅持。