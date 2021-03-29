Tag人物／網美熱搜打卡點「春室」 道出循環經濟新價值
記者劉雅文／專題報導
2021-03-29 20:30:00｜2021-03-29 21:09:57
慵懶的午後，不少民眾聚集到新竹麗池公園旁，因為這裡出現新的IG打卡熱點－春室 Glass Studio + The POOL，這裡前身是玻璃工藝博物館，現在成為玻璃觀光工廠，結合設計、藝術、餐飲與實作體驗，富有文青感的設計，吸引各年齡層的民眾來踩點。
推生春室的，正是台灣最大的玻璃回收業者「春池玻璃」。可樂瓶、醬菜罐、酒杯，玻璃製品無所不在，充斥在我們生活的每個細節中，但是用完後的這些玻璃，到底何去何從？「春池玻璃」包辦了全台灣70%的玻璃回收，光是一年回收的玻璃量就高達10幾萬噸，只聽數字很難想像，用比喻的話，這數量相當於952個羅浮宮金字塔的重量，光是靠春池的玻璃回收，就能替台灣減少6800噸的碳排放量，等於蓋了500座大安森林公園！把握發展先機 新竹卻錯過掌握玻璃設計源頭要了解春池玻璃的故事，得先回首玻璃產業在新竹發展的進程，1920年日據時代，新竹因為得天獨厚地，同時擁有製造玻璃所必備的兩種原料-矽砂與天然瓦斯，進而推動了當地玻璃產業蓬勃發展，1960年到1980年的年代，當時新竹的玻璃出口量，最高可佔全世界的8成，可謂是新竹玻璃產業最輝煌的時期。而春池玻璃，就是由吳春池在那個輝煌時代一手創立，1961年投入玻璃產業至今，見證新竹玻璃產業的全盛時期，也歷經能源危機、廠商外移等困境，走過一甲子的春池，如今由第二代接手。雖然搶得了先機，新竹卻錯過了「設計源頭」的把握。這是春池玻璃二代、副總經理吳庭安對於產業衰敗的感嘆。吳庭安認為，當時玻璃製造背景下，因為沒有想到源頭設計，所以當時設計主導都在歐美或日本，台灣儼然成為了一個大型代工廠，只負責接單、生產，然後外銷，他一直認為很可惜，因為如果當時從源頭的設計就開創出價值的話，台灣會有更多的玻璃品牌應運而生。為了重振新竹玻璃產業，並且對環境永續做出貢獻，吳庭安認為，如何將廢棄玻璃再利用，是一個相當重要的關鍵，因此，春池展開了「W春池計畫」。從「酒矸倘賣無」到創造循環經濟的「無限價值」「W春池計畫」，是吳庭安希望考慮源頭設計，把回收變成作品，再回到通路，構成一個完整的閉鎖循環，且他希望這概念不只是用在玻璃，各種材料透過新的商業模式，可以產生出很多作品，甚至可以讓世界用不同角度，看到台灣在做永續的創新方法。現在的吳庭安，努力在春池奠基，希望推廣「循環經濟」，他認為很多人以為循環就是回收，但是回收只是其中一個點，如果只有回收，廢棄物終究還是廢棄物，他的立場是「怎麼樣能創造一般人有感受的循環經濟」，就像他的春室概念，不是高談闊論談循環經濟，而是製造大家容易「體會」的循環經濟，用廢棄玻璃創造人人有感的全新價值。推循環經濟打造「春室」 意外成網美打卡熱點因此當人們走進這間春室，除了第一時間感受到裝潢很有設計感之外，仔細參觀會發現，每個環節都蘊藏吳庭安想要傳得「循環經濟」的巧思。不僅從地板空間、到吧台都是用回收玻璃再造，不需要開採礦石，又能減少碳排放量，每一區都隱含著不同的玻璃意義，像是樓梯扶手的大膽用色，吳庭安原本只是傳達玻璃經過高溫窯燒的意向，卻意外成為網美們到店裡最愛「拍照」的熱點，且正因為網路打卡的快速傳播，讓不少民眾開始來春室踩點，假日還有許多親子客來體驗玻璃實作，吳庭安致力推廣的循環經濟，就在潛移默化中「走入人心」。