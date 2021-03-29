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急抗疫　委內瑞拉盼用石油換疫苗

中央社

2021-03-29 12:31:42

▲委內瑞拉面臨第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情之下，總統馬杜洛今天提議「以石油換疫苗」，但境內石油業早已因經濟制裁而大受影響。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲委內瑞拉面臨第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情之下，總統馬杜洛今天提議「以石油換疫苗」，但境內石油業早已因經濟制裁而大受影響。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社卡拉卡斯28日綜合外電報導）委內瑞拉面臨第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情之下，總統馬杜洛今天提議「以石油換疫苗」，但境內石油業早已因經濟制裁而大受影響。
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馬杜洛（Nicolas Maduro）公共電視上露面時說：「委內瑞拉有油輪，有客戶要買我們的石油…拿石油換疫苗。」
目前為止，委內瑞拉只授權使用俄羅斯「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗，和中國國藥集團（Sinopharm）生產的疫苗。
且委內瑞拉已於本月15日告知泛美衛生組織（PAHO）說，他們將不接受透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）訂購的140萬至240萬劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。
根據委內瑞拉官方數據，境內COVID-19確診病例有約15萬例，略低於1500人病故。這個數字遭委國反對派和非政府組織的高度質疑。
身為石油輸出國家組織（OPEC）一員的委內瑞拉危機纏身，而委內瑞拉國營石油公司（Petroleos deVenezuela）2019年遭美國制裁之後，斷了對美輸出這條路，也嚇跑其他買油客戶，讓委國石油產量跌至數十年來新低。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100329
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