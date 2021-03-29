搭火車「不買便當」卻有專人送來！隔壁嬤驚呆 真相曝光
編輯中心/綜合報導
2021-03-29 13:28:31｜2021-03-29 13:28:58
台灣大眾運輸工具發展多元，除了有高鐵、客運、捷運之外，還有老字號的台鐵，也是許多人南北往來的重要交通工具。而就有網友分享搭火車時自己開吃便當，結果隔壁的阿嬤也吵著要，其手上便當來源曝光後，引發不少人討論。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「台鐵APP購買用餐時段車票可以直接訂便當這件事，似乎很少人知道？其實真的超級方便，之前有一次服務小姐先送便當給我，結果後面的阿嬤也一直吵說他也要便當，以為是免費的，服務小姐才跟他解釋是先送預定的.....販賣的要等一下，但無論如何阿嬤就是堅持要買，最後阿嬤一直跟著服務小姐直到買到，回座位時還一直抱怨有夠遠的」。「而這次服務小姐沒有先送來，而是跟著販賣餐車來到座位旁，檢查了預定車票後遞給我們便當，此時旁邊又有乘客靠過來要購買便當，服務小姐遞給他一個便當並收取現金，但那客人說要我手上這種的，結果服務小姐回他『那是車票訂的』就走了，我想他應該是被問得很煩了，是真的很多人不知道網路預定車票可以訂便當嗎？很方便欸！」貼文一出，網友紛紛回應「許多人不會使用APP，有的甚至連座位都沒有，還會霸佔網路訂位的座位，又怎麼可能知道預購便當」、「有一次出差用這個功能預定，但沒趕上車，便當就出發了哈哈哈」、「哇！我還真不知道有這隱藏功能欸」、「我每次幫我媽訂車票都會一起訂便當」、「是很方便，但沒趕上車就變便當車XD」、「也要看的，我訂來回車票剛好都沒有訂便當的選項」、「可能大部分人訂的車次是沒有提供便當的時段，如果有必訂」。（編輯：張嘉哲）