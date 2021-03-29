立院初審通過房地合一2.0 　生效日保留待協商

（中央社記者吳佳蓉台北29日電）立法院財委會初審通過房地合一2.0相關修正草案，規定2016年後取得房地、預售屋及特定股權交易，2年內出售課45%，逾2年、未滿5年內出售課35%，祭出重稅抑制打炒房；生效日部分則保留朝野協商。
財政委員會今天併案審查房地合一2.0的所得稅法相關修正草案，財政部長蘇建榮受邀列席報告並備質詢。朝野對加重交易稅、抑制短期炒作共識高，大多數條文採行政院所提修法版本通過，房地合一2.0適用範圍與現行1.0版一致，自2016年後取得房地起算，且課稅對象新增預售屋及特定股權交易，以打擊預售屋炒作和假借公司股權移轉之名、行房地交易之實的避稅行為。所謂特定股權交易，指的是交易未上市櫃、興櫃股票或出資額時，交易額度若超過總股份或總出資額的一半，且該公司股權或出資額50%以上是由國內房地構成，就得納入2.0版課稅。境內個人、企業適用重稅的「短期交易」期間，拉長持有2年內出售課45%，持有逾2年、未滿5年出售課35%，按行政院版通過，僅在企業部分增訂排除條款，因財政部公告的非自願因素出售持有期間5年以內房地，以及企業以自有土地與其他企業合作興建房屋，自土地取得日起算5年內完成銷售，可適用20%稅率。境外個人、企業房地合一2.0稅率，則採取行政院版條文，訂為持有2年內出售課45%，逾2年以上課35%。至於房地合一2.0生效日，行政院版訂為「交由行政院訂之」，蘇建榮強調，子法規訂定需要一段時間，加上要看房市變化並與內政部溝通。不過，因朝野立委希望儘快、明確上路，如修法公布後立即實施，或是7月1日與實價登錄2.0一同上路，此項條文最終決定保留至院會朝野協商。此次修法也趁機補足房地合一制漏洞，除境內企業「短期交易」稅率由20%拉高至35%或45%，並納入特定股權交易課稅外，同時，也通過增訂防避稅條款，避免有心人士刻意拉高計稅時的可減除項目來降低稅負。包含訂定計算稅額時可減除的「土地漲價總數額」上限，以及明訂未能提供費用證明文件情形，只能以成交價3%作為費用，上限新台幣30萬。另外，國民黨立委賴士葆、民眾黨立委張其祿也呼籲，要落實居住正義，除了交易稅（房地合一）加重還不夠，牽涉持有稅的「囤房稅」也應改革，完成最後一哩路。（編輯：潘羿菁）1100329