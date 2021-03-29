黃偉哲視察台南車站臨時後站 4月8日正式啟用
記者鄭婷襄／台南報導
2021-03-29 14:53:49
台南車站臨時後站預計在清明節連假後開始啟用，台南市長黃偉哲今（29）日特地前往臨時後站視察相關設施，特別對因鐵路地下化工程而被影響的住戶們表達感謝，並期待台南市區鐵路地下化工程能儘早完工。
台南車站的臨時後站除了增加自動售票機、售票窗口及進出閘門，也新增設3部無障礙電梯，以提供行動不便者及大型行李旅客輕鬆進出車站，同時也擴建增設無障礙廁所、親子廁所等，鐵道局中部工程處表示，在清明連假開始前，臨時後站的各項設施就會準備就緒，台鐵局也說，臨時後站於將於4月8日早上第一班車入站時正式啟用。台南市長黃偉哲表示，台南車站臨時後站的啟用代表台南市區鐵路地下化工程邁向一個新的里程碑，為了地下化工程，鐵道局拆除了原本的後站和地下道，但因應旅客以及過路通行市民朋友的需要，所以建置臨時後站還有空橋，感謝鐵道局在臨時後站提供更優質的旅運環境，希望說能夠帶給市民朋友們還有過往旅客一個最好的交通服務環境。交通局長王銘德指出，因現有的台南車站後站及串連前後站月台的2處人行地下道，均位在台南車站地下化工程範圍內，為確保工地安全，交通部鐵道局中部工程處採取先建後拆方式，在現有後站南側新建一處臨時後站，並設置跨站天橋來通往第1、2月台及前站，以維持旅客乘車及跨站行人的通行權益；配合臨時後站啟用，交通局也重新規劃後站轉乘與接送設施，並於臨時後站門口規劃行人穿越道、身障格位、機車臨停接送區及汽車臨停接送區，讓民眾進出臨時後站更加方便安全。