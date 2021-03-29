竹縣獲4230萬元改善6城鎮風貌　鄧雨賢公園將變身

好消息！新竹縣政府爭取到內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」8案，總經費核定4,230萬元，中央補助3,384萬元，地方自籌946萬元，計畫涵蓋竹北市、竹東鎮、新豐鄉、芎林鄉、尖石鄉及五峰鄉6鄉鎮市，內容分別包括開放空間及公共設施整建、綠帶周邊環境整理、步行環境改善建設等計畫，各項工程預計今年年中發包，拚年底前完工。

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新竹縣長楊文科說，為促進城鎮再生，內政部營建署繼推出城鎮之心後，去年年底公布該項計畫，縣府隨即召開計畫提案說明會，邀請有意提案鄉鎮市公所參與，共同討論提案方向，並會同新竹縣環境景觀總顧問於府內協助，整個提案在縣府團隊與各鄉鎮公所、專業團隊共同參與合作下，順利獲得中央補助，也將為打造新竹縣幸福宜居城市注入一股全新能量！

新竹縣政府交旅處表示，本項計畫主要聚焦在城鎮特色景觀之設計與改造，進行鄉鎮自然、人文及生活環境改善，有4案為公園及公園周邊，分別是芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園、竹北市福興公園與縣福公園、竹東鎮頭重里富榮公園，以及新豐鄉公園盤點及規劃；2案則針對五峰鄉溫泉風景區、尖石鄉小錦屏與馬胎古道公共空間及周邊改善。

其中芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園，公所鑑於公園已興建十多年，園內設施老舊，本次計畫將老舊公園地板木棧道拆除，規劃以天然草皮與石材設立天然座椅等，以提供更優質戶外展演空間。

另外，縣府所執行的2案為「110年度新竹縣環境景觀總顧問執行計畫」，將委託專業團隊輔導新竹縣執行中或擬議中之各項公共建設；「110年度新竹縣社區規劃師駐地輔導計畫」，委託專業團隊辦理說明會、研習課程、歷年社區小旅行優良案例參訪等課程及活動，輔導縣內社區打造亮點，打造城鄉新風貌。