日本若發生第4波疫情　學者試算疫苗效果有限

（中央社東京29日綜合外電報導）日本的武漢肺炎疫情出現回溫徵兆，恐發生第4波疫情。筑波大學研究團隊利用AI試算，若東京疫情擴大到像去年夏天的第2波，即使趕緊為民眾接種疫苗，遏止傳染的效果也不大。
日本境內從2020年初爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情以來，共經歷2020年春、夏及秋季3波疫情。日本21日起全面解除第二次中央級緊急事態宣言，並擬從4月起為高齡者接種疫苗，但近期疫情有復燃趨勢，可能發生第4波疫情。日本放送協會（NHK）報導，筑波大學教授倉橋節也率領的研究團隊，利用AI（人工智慧）模擬疫苗接種效果。研究團隊將模擬環境設定為去年解除第一次緊急緊急事態宣言後、夏天發生第2波疫情時的狀態，試算這樣的狀況下，接種疫苗對疫情會有何影響。結果顯示，東京都民眾若沒有接種疫苗，5月將達到第4波疫情高峰，每天新增確診人數高達1850例。另外，若高齡者開始接種疫苗，東京都每天為0.3%的人口、約3萬5000人順利施打疫苗的情況下，5月也會達到疫情高峰，每天新增病例數約1650例，比完全沒有接種疫苗少約10.8%。若接種疫苗腳步加快，東京都每天為1%人口施打疫苗的話，疫情高峰期的每日新增病例數約1540例，比完全沒有接種少約16.8%。報導指出，也就是說，施打疫苗將無法壓抑疫情持續流行，效果有限。倉橋表示，第4波疫情將無法期待疫苗的成效，即使一切順利，也要到7月疫苗才能發揮出遏止疫情的效果，因此有必要繼續做好防疫措施。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100329