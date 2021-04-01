春日品茶好chill　天仁與您共度春茶幸福時光

春天天氣漸暖，適合與家人、朋友到戶外野餐、露營，絕對不能少的當然是一年茶葉中香氣最好的春茶了！天仁茗茶也在春暖花開的春日推出口感清甜的「春之茶」搭配有著濃郁花生及肉鬆內餡的「茶煎捲」，一起體驗春天的簡單幸福。





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既然是春天，最佳推薦當然就要喝春茶，春茶的香氣是茶葉在回暖的氣候裡茂盛茁壯，泡出來的茶湯有春天清新馥郁的味道。在每年11至12月冬茶採摘後，茶樹就進入生長緩慢的休眠期，經過整個冬日休養生息，儲存豐富的養份，在春雨澆灌下，沉睡的茶樹冒出新鮮嫩芽，茶人們忙碌收成，也喚醒了品茶人的舌尖味蕾。





▲春之茶的香氣是茶葉在回暖的氣候裡茂盛茁壯，泡出來的茶湯有春天清新馥郁的味道。（圖／品牌提供）

隨手拿起馬克杯放入5公克春之茶，倒入用保溫瓶裝著熱水沖泡約5至10分鐘，邊欣賞茶葉舒展、茶湯漸濃是何等優閒; 如果想來杯清爽的春之茶，將寶特瓶放入8公克「春之茶」，倒入常溫水靜置2小時或是放入冰箱一晚，就能在野餐中品嚐清甜的春之冷泡茶。





而野餐露營當然零嘴不能少，天仁茗茶也推出最佳伴茶小點「茶煎捲」，有著濃郁花生內餡的綠茶花生煎捲及香氣四溢的紅茶肉鬆煎捲，人氣雙口味一吃就停不下來。另外還有「茶の煎餅」以茶入味的特色煎餅，含日月潭紅茶、阿里山茶芝麻、綠茶海苔及抹茶入玄米茶4種口味，一次享受好滿足。



