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搭台中捷運沿路傻眼！男吐「致命原因」　乘客戰翻：廢話

編輯中心/綜合報導

2021-03-30 07:36:12

中捷綠線25日試營運 　盧秀燕搭第一班列車
▲台中捷運綠線經過三個月的修復，3月25日展開30天免費試營運。(圖／柳榮俊攝2021.3.23)
台中捷運自去年發生軸心斷裂事件之後，事隔三個月的修復準備，終於在3月25日起，正式恢復試營運，不少民眾在恢復營運後搶搭一波。不過，就有網友討論「台中捷運到底是怎麼回事？」貼文引發廣大迴響。
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原PO在PTT貼文指出「雖然這些事情很早就知道了，不過真的搭起來還是沿路覺得怪怪的，直接繞市中心一圈，要去百貨公司不行，要去勤美步道也不行，要去一中街吃雞排也不行，比起高雄真的差勁很多，怎麼回事啊？這感覺就是高雄捷運給你搭岡山、仁武、蔦松、小港、大寮、壽山的連線，傻眼啦」。
▲台中捷運重新恢復試營運，首個假日吸引將近十萬人搭乘。(圖／資料照片)
▲台中捷運重新恢復試營運，首個假日吸引將近十萬人搭乘。(圖／NOWnews資料照片)
貼文一出，網友紛紛回應「你講的這些起碼要有三條線才行的通吧」、「第一條線本來就是以通勤為主，旅遊為輔吧」、「阿現在就一條線到底是要多要求」、「早說了，台中真正需要的捷運絕對不是這條綠線」、「廢話，現在只有綠線，要等藍線，北捷一開始也只有木柵線去動物園看猩猩」。
不過，也有網友支持原PO想法「只有綠線，免費試營運假日還破不了10萬，真的慘，基本上之後正式營運，一天能不能3萬都是問題…」、「星期日免費試營運車站還是空空蕩蕩的，我推測大部分住在台中的人真的用不到這條」、「台中人口這麼多，試營運首個假日還沒破十萬，你就知道實用性多低」。（編輯：張嘉哲）
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