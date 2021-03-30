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最高溫36度！全台4縣市發布高溫特報

記者孫唯容/綜合報導

2021-03-30 07:50:12

天氣炎熱
▲中央氣象局指出，今（30）日各地天氣為晴到多雲，各地高溫29至34度，中午前後南投、臺南、高雄、屏東近山區或河谷有局部36度高溫出現的機率，特別發布高溫特報。（圖／NOWnews資料圖片）
中央氣象局指出，今（30）日各地天氣為晴到多雲，各地高溫29至34度，中午前後南投、臺南、高雄、屏東近山區或河谷有局部36度高溫出現的機率，特別發布高溫特報﹔另外，今天西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請民眾注意。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，今日到週四（1）日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣的壓制，故僅山區偶有零星飄雨的機率，並以東部山區機率較高；西半部及外島易有霧、空品常不佳，應注意即時相關訊息。
今日到週四、白天「熱如夏」，各地區高溫皆可升至在31度以上，中南部局部地區更高達35、36度，早晚稍涼﹔今日各地區氣溫：北部17至31度，中部22至36度，南部22至36度，東部19至34度。
吳德榮指出，「清明連假」頭2天（2、3日），台灣持續受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，連假第3天（4日）白天「微弱鋒面」南下，只侷限迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉為有局部短暫雨；北部平地及中南部無降雨，白天起北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼。
連假最後一天（5日）北台天氣好轉、中南部仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北台舒適微涼、中南部微熱，各地早晚涼。
吳德榮說，根據最新模擬，6日至8日仍無鋒面影響台灣的跡象，顯示未來10天桃園以南無明顯降雨的條件，需持續抗旱、節約用水。
 
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