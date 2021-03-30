P聯盟／杰倫跟攻城獅道歉　夢想家董事感謝塔壁

福爾摩沙台新夢想家洋將杰倫（Jerran Young）昨日深夜發文道歉，回應網友言論，雖然他最後遭P.LEAGUE+ 聯盟禁賽2場、罰款5萬元。不過夢想家董事陳立宗也發文感謝攻城獅洋將塔壁（Hasheem Thabeet），盼平息風波。

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27日比賽中，杰倫以腳想要跨過攻城獅的田浩，但是雙方發生碰撞，此舉讓林明毅挺身而出，先是被杰倫用球砸人，引發攻城獅洋將大勝不滿，經裁判透過電視輔助判決，裁定2人奪權出場。懲處也在28日出爐，杰倫被判定屬3級惡性犯規，處禁賽2場，罰款新台幣5萬元。

攻城獅球團29日也提出4大訴求，其中包含要求杰倫針對揮拳、砸人行為公開道歉。

杰倫表示：「我做了不好示範，為了當下不理智行為，我要向攻城獅的林明毅、田浩道歉。大勝，你做的是對的事，如果身份互換，我也會挺身而出保護隊友。最後，再次向攻城獅球員、球迷還有相關人員道歉，希望能得到你們原諒。」

夢想家董事陳立宗則在IG上特別感謝塔壁，「在衝突當下，塔壁抱住了杰倫，我在旁邊聽見他非常溫和的跟杰倫說『Bro,don’t do it！Bro,don’t do it』。謝謝你，讓杰倫沒有因為自己衝動造成更大傷害，真的很謝謝你！」