運動巷仔內／得到戈登之後 金塊必須相信自己是爭冠球隊
文/黃建霖
2021-03-30 11:18:45
才不過是交易後的第一場比賽，百事中心已經忘記失去Jerami Grant（格蘭特）的難過了，很顯然金塊「50號」的擁有者展現出他有多適合這支球隊。但金塊不該滿足於此，他們現在只是再次回到上賽季的水平而已，而只有總冠軍才該是他們的目標。
去年有些意外、但也不那麼讓人意外的——金塊在Carmelo Anthony（安東尼）時代結束後，再次闖進了西區決賽。他們擊敗了一支陣容很有競爭力、且主力球星拿過2次總冠軍的快艇。他們在2017-18年例行賽最後一場的季後賽門票殊死戰輸給灰狼之後，這支球隊每年都在進步，前年闖進了次輪，去年是西區決賽。他們的先發陣容默契絕佳，Nikola Jokic、Jamal Murray、Paul Millsap、Will Barton、還有剛走的Gary Harris，這些人一起打了非常久，他們籃球理念相同，而且都非常無私。在LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant、James Harden這些人統治聯盟這麼久之後，後浪總該到來，世代交替總會發生。Jokic正在打出MVP級的賽季，而且他和2016-17賽季Russell Westbrook那個確實偉大、但也讓人看得疲倦的「大三元」賽季不同；他是用一種不自覺、稀鬆平常、把團隊運轉放在第一優先的方式打出來的，這兩者有巨大差別。史上只有一個球員能在一個完整賽季中，達到場均26分、11籃板、8助攻以上的數據，那就是1961-62賽季的Oscar Robertson。而Jokic將有機會在本季結束後成為第2個，他目前場均26.9分、11.1籃板、8.5助攻，PER值是驚人的「32(目前是史上第一)！」，真實命中率65%，這兩項數都遠遠超越了前輩(26，55.4%)。更不要說他在其他高階數據上的統治能力，已經追上、甚至超越了許多歷史上的傳奇球員，他的WS/48為.311，史上第10；BPM為12.14，史上第3；VORP為5.81，本季聯盟第一。他還是一位關鍵殺手，生涯比賽最後五分鐘命中率為52.5/36.4/82.1%。副手Murray例行賽狀態仍在調整，但他在去年季後賽打出史詩般的表現，場均26.5分，三項命中率50.5/45.3/89.7%，已經證明自己是能打硬仗的球員。Michael Porter JR，這一季成長為第三號出手選擇，場均16.3分，有效命中率63.2%，在全隊出賽超過10場的球員中排名第一。這三人的天賦，讓金塊成為本季進攻端最有威脅的球隊之一，他們的團隊命中率48.8%，聯盟第2；三分球命中率38.7%，聯盟第5；場均助攻27次，聯盟第3；得分115.8%，聯盟第4(而且回合數是聯盟倒數第2的96.8)。然而，金塊這一季的戰績目前也只有西區第6，季初的那一段低潮期，讓他們現在只能處在這個位置。Grant和Mason Plumlee等人的離開，讓他們的鋒線高度下降；Torrey Craig上一季一直是他們單防對方頭號得分手的首選，這一季也離開了。放走這些人無可厚非，因為金塊給不了他們想要的薪資發揮空間，特別是Grant去年在季後賽進攻上的表現並不能讓人滿意，而且球隊也想培養Porter，球隊必須做出正確選擇。但因此付出的代價就是：他們本季的DRTG為112.8，聯盟後段般水平。上一場比賽Gordon（戈登）已經證明了自己在進攻上和這支球隊能無縫接軌，甚至他做得比球隊以及外界想像的更好，他的視野和一些巧妙二次傳球，Grant可能整個生涯都學不會。但現在丹佛需要他努力專注在防守上，本季至今他做得還不錯，他本季場均能把對位防守人命中率壓制在40.9%，比平均還要下滑6%，這在聯盟排名第11。只是來到金塊後，挑戰將會更加艱難，在Millsap下滑越來越明顯之際，以及現今小球陣容的風潮下，Gordon一定會承擔更多責任。更何況到了季後賽，他必須去主防西區可怕的明星鋒線們，可能是：LeBron James、Kawhi Leonard、Anthony Davis、Paul George等人。金塊對他的期望，遠遠不是當一名角色球員，他們希望他成為球隊的Draymond Green，再不濟也是得是半個全明星等級的球員。第一場比賽是一個好的開始，Gordon只拿到13分，但Jokic給出這樣的評價，「最重要也是最好的一件事是他確實接受了他的角色。防守，進攻，不管是什麼，他都接受了，他知道他能做些什麼來幫助球隊。」金塊先發4人、以及最重要的替補Monte Morris的年齡都在25歲以下。他們非常年輕，但不應該誤解這一點，奪冠之窗稍縱即逝，特別是在聯盟文化劇烈變動的如今。2012年的時候沒人知道奧克拉荷馬雷霆會至今沒有拿到過總冠軍，當Doc Rivers提起那支「空拋之城」快艇時，他最後悔的就是沒有喚起球員對奪冠的緊迫性，「我沒有讓他們知道那是屬於他們的時代。」金塊上一季就證明自己能和冠軍級別的對抗，若非Davis那一記絕殺，他們將和湖人纏鬥6場以上，紫金軍團闖過他們並不輕鬆。他們至今為止選秀、交易、戰術體系安排、建立球隊文化，磨合化學效應都做得非常棒，Tim Connelly和Mike Malone出色的完成了他們工作，Jokic將會是下個世代的門面之一，Murray也早晚會入選明星賽。但是這樣仍不夠，奪冠的最後一步永遠是最難的，他們得意識到自己是有這樣能力的球隊，擁有足夠的信心，加上比對手更多上1%的渴望。更重要的是，他們得破釜沉舟，不可以抱有「還有來年」的想法。過去十年，勇士、塞爾提克、暴龍、雷霆、快艇都曾經面對這樣的問題，現在這份習題拋到了金塊前面，希望他們能給出好的答案。