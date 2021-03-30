被金錢誘惑！聊天1個月「爽賺2萬5」 真相卻讓她崩潰了
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 14:49:30
隨著網路、智慧型手機普及，現代不少人也會透過各式交友軟體認識新朋友，近年來更衍生出「陪玩」性質的賺錢手法。近日，就有網友好奇嘗試「陪聊軟體」，不到一個月就賺了2萬5千元，等到她決定要離開時，卻發現帳號被封鎖，而2萬5千元也沒了，讓她相當懊悔，貼文也引起網友熱議。
原PO在《Dcrad》表示，一開始是看到網紅推薦，才好奇使用「陪聊」的APP，只需要回覆訊息就可以賺錢，讓她在短短一個月就賺了2萬5千元，不過可怕的是，裡面的人大多只是想發生性關係，雖然她心想「只要我不要跟任何人出去就好」，但隨著尺度越來越大，自己也漸漸迷失自我。原PO最後決定離開，於是跟幾位網友說「要換成其他軟體玩…」，沒想到卻因此遭到封鎖，而客服的回覆竟是「你被多位用戶檢舉推廣其他平台，所以被停權處分」，她這時才發覺，原來「1對1聊天室」的所有內容、私密照，都是被後台監控著，而她的2萬5千元也因為鎖帳號沒了。對此，原PO也呼籲，「想告訴各位不要跟我一樣，把私密照片都分享出去了，你永遠不會知道之後會被這個軟體拿去做些什麼，男性朋友們，我雖然沒有玩很久，但實情是裡面確實很多阿姨，放著正咩照片，騙你回覆賺錢而已」。許多網友看完也紛紛回應，「看到板上真的一堆年輕妹妹，為了錢一步一步的突破自己的堅持，最後通常都是失控後悔收場」、「這種真的別碰，老老實實打工吧」、「你很有勇氣說出來，希望更多人因此謹惕」、「不只很多阿姨拿著年輕妹妹的照片賺錢，我身邊也有男生用這種軟體賺錢」、「真的是迷思了自我」、「社會很單純，複雜的是人」。另外，也有女網友分享自身經驗，「我玩這個軟體也差不多三個月左右，雖然有賺到三萬多的台幣，但也因為『被多位用戶檢舉』，而封鎖了」，最後她也說「真的不要太信任這種聊天賺錢，你完全不知道背後是誰在操控，就算有賺到錢，基本上也留不太住」。（編輯：許智超）