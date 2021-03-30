真人晴子脫了！比基尼曲線超辣 「現實游泳照」秒幻滅
娛樂中心／綜合報導
2021-03-30 14:45:54｜2021-03-30 14:48:20
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曝光的照片，洗菜身著Tiffany藍三點式泳衣，霸氣跪坐沙灘上，一對圓弧美胸及黑影深溝乍洩，洗衣板腹肌也清晰浮現，以及雪白又結實的蜜大腿，讓人難以將目光移開，另一張照片，只見洗菜穿上全套游泳裝備，張大著嘴在泳池水道中全速前進。洗菜在附文說明：「網美游泳 v.s 真正的游泳，謝謝全明星運動會讓大家認識最真實的自我，讚吧！」幽默的PO文一出，《全明星》星友李佳薇、蔡尚樺、采子紛紛留言笑說太真實，好友趙逸嵐虧：「第二張我只看到鼻孔！」粉絲也大讚：「哇噻，賊個腹肌」、「可愛又迷人」、「認真的妳最有魅力！」（編輯：楊穎軒）
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