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真人晴子脫了！比基尼曲線超辣　「現實游泳照」秒幻滅

娛樂中心／綜合報導

2021-03-30 14:45:54｜2021-03-30 14:48:20

▲洗菜發「真實游泳照」自嘲。（圖／洗菜臉書）
▲洗菜發「真實游泳照」自嘲。（圖／洗菜臉書）
有「籃球女神」、「真人版晴子」封號的網紅洗菜（王宇君），近期參實境節目《全明星運動會》第二季，圈粉不少男性及女性觀眾，昨（29日）她在社群網站釋出穿比基尼的福利照，搞笑示範「網美游泳」和「真正游泳」的差別之處，讓隊友們和粉絲全笑翻。
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▲▼洗菜甜美與帥氣並存，迷倒大批粉絲。（圖／洗菜臉書）
▲▼洗菜甜美與帥氣並存，迷倒大批粉絲。（圖／洗菜臉書）
▲▼洗菜甜美與帥氣並存，迷倒大批粉絲。（圖／洗菜臉書）
▲▼洗菜參加。（圖／洗菜臉書）
▲▼洗菜加入《全明星運動會》第二季陣容。（圖／洗菜臉書）
▲▼洗菜加入《全明星運動會》第二季陣容。（圖／洗菜臉書）
曝光的照片，洗菜身著Tiffany藍三點式泳衣，霸氣跪坐沙灘上，一對圓弧美胸及黑影深溝乍洩，洗衣板腹肌也清晰浮現，以及雪白又結實的蜜大腿，讓人難以將目光移開，另一張照片，只見洗菜穿上全套游泳裝備，張大著嘴在泳池水道中全速前進。
洗菜在附文說明：「網美游泳 v.s 真正的游泳，謝謝全明星運動會讓大家認識最真實的自我，讚吧！」幽默的PO文一出，《全明星》星友李佳薇、蔡尚樺、采子紛紛留言笑說太真實，好友趙逸嵐虧：「第二張我只看到鼻孔！」粉絲也大讚：「哇噻，賊個腹肌」、「可愛又迷人」、「認真的妳最有魅力！」（編輯：楊穎軒）
▲洗菜貼出網美游泳（上圖）與「真正游泳」對比照。（圖／洗菜臉書）
▲▼洗菜貼出「網美游泳」（上圖）與「真正游泳」（下圖）對比照。（圖／洗菜臉書）
▲洗菜貼出網美游泳（上圖）與「真正游泳」對比照。（圖／洗菜臉書）
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