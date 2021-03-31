台灣大道第一排！島內移民　入住仰星殿讓你卡C位

近年來比較六都生活品質及消費水準，台中市除了交通便利，由於近年來產業蓬勃發展，平均所得也快速成長，消費支出占可支配所得比例全台最高，高達81％，加上居住環境舒適，房價相對合理，入手容易，已成為不少南部及北部民眾想要「島內移民」的好地方。

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提到台中，最具代表性的道路，莫過於台灣大道了！舊稱中港路的台灣大道，是連接高速公路及台中火車站的重要幹道門戶。其中又以台灣大道三段一帶最為精華，沿線擁有BRT及朝馬客運轉運站等大眾交通運輸網路，鄰近七期生活圈內，更有台中市議會、國家歌劇院、秋紅谷、夏綠地等公共建設，而新光三越、大遠百、老虎城等大型購物中心及商圈所形塑出來的現代休閒風格，讓大台中逐步邁向國際都市格局，更是許多來到台中的朋友，印象最為深刻的重要地段。

▲距離朝馬運動中心也是近距離可到。（圖／記者攝）

台灣大道也是全台中都市計劃發展的先驅。無論是學校、商圈、公園綠地、交通，皆有完整規劃，兼具生活機能完整與居住舒適性的優勢，更是許多人移居台中或置產投資的首選地點，讓台中地王不斷在台灣大道一帶出現。事實上，這裡早就成為各大集團的首要目標，各大商業金融中心、星級飯店紛紛進駐，成為兵家必爭之地，一房難求，想要卡位並不容易。

▲位於臺灣大道及至善路口。（圖／記者攝）

因此今（110）年興富發推出的建案「仰星殿」，就位於台灣大道及至善路口，該地點鄰近朝馬轉運站及公車站，斜對面就是被稱為「豪宅中的綠洲」秋紅谷景觀生態公園，也是亞洲首創、全台唯一的下凹綠地公園，其設計兼具景觀、生態、綠化、展演、排水等多樣功能，還因此獲得世界不動產聯合會 (FIABCI) 全球卓越建設首獎。只要下樓就能搭車南來北往，過個馬路就能在公園享受湖泊、綠地、樹林等自然景觀，超強的C位地點，所以一推出就受到眾所矚目。

隨著低利時代來臨，加上台商熱錢回流與股市上漲等利多因素，造就台中住宅需求大增，房市力道依舊強勁，許多產業老闆不約而同都表示，現金與其存在銀行，不如趁現在拿來付頭期款，挑選自住生活機能強大、出租更容易的地點，搶先在台中熱門地區買下絕佳好房，無論是作為孩子成家立業的基礎，或是當房東，絕對都是最值得的投資。

