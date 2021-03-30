特企／網友大膽許願預測新口味　知名比薩店居然真的實現

速食業頻出招，藉新口味擄獲鄉民心。2日有位網友在「PTT」發文表示自己的一句玩笑話，竟被連鎖比薩品牌必勝客採納，正式推出「三星蔥卜肉比薩」，該網友打趣的表示必勝客真的是想搶奪「暗黑料理王」寶座！雖然必勝客沒有完全依照網友提供食譜製作「卜肉糕渣比薩」，但卻加入了蔥屆王者同為宜蘭名產之一的三星蔥，口感、賣向反而更讓消費大眾接受，這次新口味也讓更多網友好奇其他知名速食是否會跟上這一波台風，同時也引發網友開始留言向必勝客許願各式披薩口味。

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其實必勝客自前年起就推出Hot台味系列產品，將台式庶民美食如三杯雞、珍珠奶茶、臭豆腐、龍珠…結合西式比薩，不斷挑戰網友及義大利人的極限。今年為慶祝必勝客登台35週年，將超人氣「Hot台味」系列比薩升級2.0，從庶民小吃進階為運用各地特色名產食材打造更符合消費者期待的創意比薩，引爆最「台」式創意美味新潮流。

首發「台潮辦桌」在宜蘭，「三星蔥卜肉國宴比薩」重磅登場！以薄脆餅皮為基底，再使用紮實Q彈豬里肌與天然紅麴製成的國宴級紅麴卜肉，佐以宜蘭濃郁香氣的三星蔥段點綴，配上口感濃郁的莫札瑞拉起司，讓宜蘭在地美味更加豐富，香氣、口感層次再上一層！必勝客也賣關子表示未來還有更多「Hot台味」系列即將推出，請網友拭目以待！

眼尖的網友也發現，必勝客在其臉書粉絲團上直接正面回應PTT鄉民的比薩許願文，同時也開放留言許願想要的台味比薩，這也讓網友為之瘋狂，敲碗各式台灣創意口味，推文許願下一個「辦桌」所在縣市，各地名產口味的披薩的也紛紛出籠：「我要太陽餅佐東泉辣醬披薩」﹑「台南鱔魚意麵披薩 請務必考慮」﹑「敢出彰化肉圓披薩嗎」﹑「下一站 花蓮薯pizza」﹑「必勝客該出一個炒米粉pizza 才是台灣味啊」﹑「有種來高雄豆乳雞和羊肉爐啊」…，看來這股許願風會隨著鄉民網友的期待蔓延下去，也期待必勝客能持續傾聽民意，挑戰更多創意有趣的台式口味，畢竟這股創新能力只有必勝客才能超越必勝客！