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看好漁電共生　大亞收購大同旗下志光能源

記者張志康/綜合報導

2021-03-30 17:18:37

大亞集團
▲看好漁電共生，大亞集團董事長沈尚弘(左)與大同董事長盧明光簽署「志光能源股份買賣契約書」。（圖／大亞集團提供）
政府近年積極推動結合漁業養殖及綠能發電的漁電共生應用，大亞集團子公司大亞綠能科技今（30） 日以9.38億元完成大同旗下子公司志光能源收購合約簽署。大亞集團表示，此案將成為全台最大漁電共生太陽能案場，落成啟用後不僅強化地方推展漁電共生能量，更能增進地方多元發展，共創土地兩用新價值。
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大亞集團董事長沈尚弘看好漁電共生將成為能源轉型的新願景，今日與大同董事長盧明光簽署「志光能源股份買賣契約書」。大亞集團將斥資60億元於台南七股區三股子段養殖魚塭建置總面積約160公頃之全台最大漁電共生太陽能電廠，總裝置容量為120MW，由聚恆科技負責系統整合，預計明年年底完工。
未來20年預估，該電廠至少帶來30億度發電量，等同4110座大安森林公園的吸碳量，營收可望突破120億。未來透過新型態漁電共構，不僅保障原有養殖戶權益及保留原始利用樣態，也能結合光電綠能兼顧產業發展，促進產業升級，創造「漁電雙贏」之效益。
沈尚弘表示，大亞長年布局綠能產業，繼去年完成台灣首件大型土地變更太陽能建置案心忠電業後，也持續關注合適案場，集團子公司大亞綠能具備完善管理漁、電系統整合及統籌設置大型案場的能力，能有效管理與建置此次漁電共生案場，產生優質效能。
大亞集團也將配合政府政策及法規，預計以每年開發50MW地面型電廠的強度持續至2025年。待志光能源太陽能電廠併網啟用，大亞集團旗下將有54座太陽能電廠，總裝置容量共計250MW，每年將貢獻15億的發電收入，共可供應9萬戶家庭1年所需用電。
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