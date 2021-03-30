專訪／談親子陪伴 「與惡」金鐘導演林君陽細刻互動

麥當勞全新家庭品牌影片「當他的朋友，這樣的滋味，真好」，由《我們與惡的距離》金鐘獎導演林君陽執導，擁有1個4歲女兒，即將升格二寶爸的林君陽，在廣告中細膩呈現溫暖的親子互動，如何看待父親這個角色？他說：「在公園跑來跑去的時候，我是她的朋友，閱讀的時候我是老師，餐桌上教她吃飯時又是父母，但有時候，只能在背後看著她，這個角色每天在變。」

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林君陽以「帳篷篇」、「畫畫篇」刻劃親子之間2種不同角度，帳篷篇中出現一個小男孩，陪小女孩在房間中搭帳篷講故事，這個小男孩其實是爸爸的人物投射，在林君陽的家中，閱讀是女兒的睡前儀式，「我們會在家裡床邊用棉被搭個空間，點盞小小的燈，她會很興奮地鑽進來，看著繪本，天馬行空地編細節」；而畫畫篇中，一個小女孩因作畫畫不好而沮喪，透過媽媽的一句鼓勵找回笑容，林君陽在處理親子關係時，他發現當小朋友不開心，有時候需要的只是一個情緒的轉變。

▲帳篷篇就是林君陽在家中與女兒的互動縮影，閱讀是女兒的睡前儀式。（圖／麥當勞YouTube頻道）

「用心陪伴，當孩子的朋友」 林君陽別具滋味的時刻

在《我們與惡的距離》爆紅之後，林君陽工作滿檔，在導演、攝影身分之間轉換，對林君陽來說，在繁忙行程中抽空陪伴小孩，重要的不是時間多寡，有時候放下手機，耐心去解釋女兒的10萬個為什麼，「為什麼會下雨？」對大人習以為常的事，小孩都很好奇，不斷被女兒考倒的過程中，林君陽也重新認識世界。

「她很小的時候，我會帶她去麥當勞，Happy Meal有紅色微笑盒和很多她喜歡的餐點選擇，空間又友善，我就坐在那邊跟她一起等媽媽。」，林君陽談到生活中別具滋味的時刻，就是陪小孩坐下來好好吃一餐，或跟小孩共讀一本書，「小孩依賴你的時候就這幾年，過了她也不會再鳥你，以後就變『爸爸走開』。」在那一刻來臨前，陪伴小孩變成最幸福的事。

▲Happy Meal微笑盒伴隨著許多家庭成長，搭配親子讀物與小朋友共讀，成為美好的回憶。（圖／麥當勞提供）

與女兒的共讀時光 林君陽在家也當說書人

林君陽規定女兒睡前一定要看書，陪女兒共讀的技巧，最重要是要觀察女兒，「有時候她動來動去，就是沒聽進去，你要用問題勾她回來」，他和女兒最愛的一本故事書沒有文字，只有繪圖，一起編情節反而成了父女最有趣的互動，「從她的角度想像世界，關係會變不一樣」。

談到女兒改變他最多的地方，林君陽說之前為自己而活，一個人飽全家飽，有小孩之後，會把小孩的需求當作你的需求，「經常有對岸工作邀約，遇到好劇本、好演員還是會心動，可是一接半年回不來，現在是小朋友重要的時期，我會選擇留在台灣，早個5年，很難想像把家庭擺在第一位這件事，但是現在變成為他人而活，反而是一種踏實感，這世界有人因為我的照顧而變美好。」

想謝謝女兒的話？林君陽說：「謝謝我的女兒重新認識這個世界、認識我自己，跟小朋友相處是對自己的修煉，為了帶她去山上露營，也對世界重新探索，這過程其實滿有趣。」有沒有想留給女兒的作品，林君陽說拍完《與惡》，接下來他選擇的故事就會有所改變，他認同「人是灰色的」這個價值觀，現在再讓他拍善惡確立的劇本，他拍不出來。

合作天才童星 大導演也要說拜託

對於第二次與麥當勞合作拍攝，林君陽大讚這次與3個童星合作，每個都是神童，不過也因小演員們古靈精怪，讓拍過無數大明星的林君陽在片場也要哄：「拜託啦，等一下幫我講這句台詞。」但好在，一喊ACTION，小朋友就能馬上轉換成專業的演出。

▲小童星們超水準的演出，讓製作團隊大讚遇到神童，上一秒還嘻嘻鬧鬧，開拍又顯現出專業。（圖／麥當勞YouTube頻道）

▲製作團隊中的攝影師，林君陽找來金鐘獎常客傅士英合作，同樣身為父親，讓影片中想呈現的溫馨感呈現更有味道。（圖／麥當勞提供）

此外，在這次的製作團隊中，林君陽也特別找來知名攝影師傅士英一起合作，傅士英除了是金鐘獎常客外，同時也是有孩子的父親，由兩位爸爸共同呈現出影片中想要呈現的溫暖氛圍，讓拍攝過程非常順利。雖然只是短短幾十秒的影片，但鏡頭、走位都是經過巧妙的設計，也讓編排出來的效果打動不少父母的心，深刻演繹出用心讓陪伴別具意義的滋味。

▲當孩子的朋友，這樣的滋味真好【畫畫篇】

▲當孩子的朋友，這樣的滋味真好【帳篷篇】