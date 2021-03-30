藍營議員投書批高雄財政飆速失控 綠營議員痛批
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-30 18:13:13｜2021-03-30 18:18:30
高雄市議員鍾易仲日前以「高雄財政飆速失控中」為題投書媒體，批高雄市長陳其邁執政才短短七個月，就讓高雄負債增加了95億，以此速率計算，他的年舉債高達162億，將創下所有高雄市長的舉債新紀錄，放任財政飆速失控，高雄發展危矣，引起民進黨高雄市議員黨邱俊憲痛批「高雄努力要回到正軌，國民黨別只想搞鬼」。
鍾易仲投書內容指出，韓國瑜接手市長時，法定公告債務2804億，人均負債為9萬403元，到去年6月底卸任時，公告債務為2829億，人均負債則降為8萬9042元，也就是韓國瑜在1年半市長任內增加了25億負債，人均負債則微幅減少；但沒想到陳其邁一上任就打破陳菊的舉債紀錄，民進黨「沒有最會花錢，只有更會花錢」的市長。對此，邱俊憲則表示，在政府制度上，每一筆舉債的金額都是經過議會審議三讀通過的，且高雄市議會絕大多數時間，都是國民黨多數掌握下，債務問題應是府會朝野，共同理性面對、積極承擔才是，但投書中又是把整個舉債問題歸咎於單一政黨特定市長，刻意的去脈絡化，變成是每個高雄人要負擔多少的債務，這不只是刻意誤導民眾，更是包藏禍心的抹黑造謠。民進黨高雄市議員林智鴻則發文說：「易仲兄，算數學要搞清楚計算基準，邏輯錯誤還刻意誤導視聽，這樣矇眼「淚挺」韓，真的不行！奉勸國民黨開罵前先摸摸良心，高雄的「發大財」不是用喊的，必須要實際建設，人民才會過好日子」。台灣基進組織部主任李雨蓁也分析，就算以國民黨的「速率說」來看，韓國瑜時期，2020年2月的債務是2895億，比2019年6月的2758億多出137億元，全年換算下來，將多出205.5億，照此標準，韓國瑜的失控程度才是突破天際。高雄市政福財政局也發出聲明，外界評論高雄市財政失控一事，與事實不符，地方政府債務的增減，必須用「年度決算」做為比較基準才正確且一致，而非以單月份實際數做比較，否則韓市府執政時期，109年2月公告債務2,895億元，亦較其執政時108年6月2,758億元「增加137億元」。財政局指出，地方政府每年年初為了要支付年終、考績獎金等支出，在無大額地方稅收入庫情形下，必須透過短期借款調度，短期債務均會上升，一直到6月，因為陸續有牌照稅及房屋稅收入庫，債務才會下降，外界以高雄市2月數據與前一年6月做比較，是片面解讀，誇大短期債務，讓市民產生誤解。