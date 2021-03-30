藍營議員投書批高雄財政飆速失控　綠營議員痛批

高雄市議員鍾易仲日前以「高雄財政飆速失控中」為題投書媒體，批高雄市長陳其邁執政才短短七個月，就讓高雄負債增加了95億，以此速率計算，他的年舉債高達162億，將創下所有高雄市長的舉債新紀錄，放任財政飆速失控，高雄發展危矣，引起民進黨高雄市議員黨邱俊憲痛批「高雄努力要回到正軌，國民黨別只想搞鬼」。

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鍾易仲投書內容指出，韓國瑜接手市長時，法定公告債務2804億，人均負債為9萬403元，到去年6月底卸任時，公告債務為2829億，人均負債則降為8萬9042元，也就是韓國瑜在1年半市長任內增加了25億負債，人均負債則微幅減少；但沒想到陳其邁一上任就打破陳菊的舉債紀錄，民進黨「沒有最會花錢，只有更會花錢」的市長。

對此，邱俊憲則表示，在政府制度上，每一筆舉債的金額都是經過議會審議三讀通過的，且高雄市議會絕大多數時間，都是國民黨多數掌握下，債務問題應是府會朝野，共同理性面對、積極承擔才是，但投書中又是把整個舉債問題歸咎於單一政黨特定市長，刻意的去脈絡化，變成是每個高雄人要負擔多少的債務，這不只是刻意誤導民眾，更是包藏禍心的抹黑造謠。

民進黨高雄市議員林智鴻則發文說：「易仲兄，算數學要搞清楚計算基準，邏輯錯誤還刻意誤導視聽，這樣矇眼「淚挺」韓，真的不行！奉勸國民黨開罵前先摸摸良心，高雄的「發大財」不是用喊的，必須要實際建設，人民才會過好日子」。