眼痠、脹是高眼壓？青光眼？６招防範！慢性病、近視500度注意。

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珍世明眼科診所院長王孟祺醫師表示，許多人常常有眼睛痠、脹、痛等症狀，認為自己有高眼壓，不過其實這些並不代表就是高眼壓，高眼壓需經過儀器測量才有辦法確認，也有不少高眼壓患者從未感受過症狀，但經測量才確診。
王孟祺醫師表示，眼睛痠、脹、痛一般而言通常為用眼過度的眼部肌肉疲勞問題，常見原因如作息不正常、熬夜、用眼過度、躺著看手機等。不過這些症狀若是合併出現了頭痛、頭暈、噁心、想吐、視力模糊等症狀，則應盡早就醫檢查為佳。因為即便一般而言高眼壓並非能感覺得出來，但眼壓過高時確實也可能出現這些症狀，甚至可能為合併急性青光眼。
高眼壓、青光眼息息相關，近視500度要注意！
王孟祺醫師表示，高眼壓和青光眼息息相關，青光眼是高眼壓的最主要風險因子，而高眼壓也可能走至青光眼。青光眼的風險因素，主要包括近視500度的高度近視、青光眼的家族史、長期使用類固醇藥物等，三高、糖尿病等慢性疾病也容易併發青光眼，而老化也是其中一個風險因素，年紀越大越容易出現青光眼，70歲以上約佔10%比例。
哪些情況應檢查是否眼壓過高？
王孟祺醫師建議，若有眼睛痠、脹、痛等問題，雖未必為高眼壓，不過也建議民眾可以先進行檢查確認，若確認無礙可從生活習慣改善，年滿40歲也建議每年定期做一次例行性眼壓檢查。而若經檢查發現有高眼壓，則進一步檢查確認自己是否有青光眼。若有青光眼的問題，一般常見會先透過眼藥水藥物或雷射進行治療或預防，患者也需控制好引起青光眼的根源，如糖尿病，如此才有利將眼壓控制下來。
強化視神經，６招防高眼壓、青光眼！
預防勝於治療，防範高眼壓、青光眼，除了定期做檢查、身有慢性性病等風險因子，應妥善控制病情改善根源之外，王孟祺醫師也建議平常應保持充足的睡眠，飲食均衡多攝取有助抗氧化的蔬菜水果，適當攝取B群。平時也應培養運動習慣，以利改善視神經循環，運動主要以有氧運動為主，避免重訓，特別是高眼壓、青光眼族群。日常生活也應培養良好的用眼習慣，以防高度近視成青光眼的風險。
按摩、熱敷有助養眼，按摩勿直接按壓眼球。
平常熱敷、按摩眼睛，雖對控制眼壓無所幫助，但也有助於保養眼睛，促進血液循環，消除眼部疲勞。不過王孟祺醫師也提醒，按摩眼睛時主要應以按摩眼眶為主，避免直接按壓眼睛，以避免造成眼壓上升，或是視網膜剝離等眼部問題。
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