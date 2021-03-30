工人缺氧摔落人孔井 勞工局重罰台電與承包商
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-30 19:18:50
今(30)日13時54分，台電公司承攬商茂泰有限公司於高雄市三民區大順二路施作人孔加高工程，將抽水機放入人孔內，因抽水機未到達定位，高姓勞工進入人孔處理，疑似缺氧摔落人孔井內，侯姓及羅姓勞工立即進入搶救亦相繼昏倒，經通報119後送往高醫救治，高姓及羅姓勞工已恢復意識，目前住院觀察，侯姓勞工則仍在加護病房急救中。高雄市勞檢處接獲通報後，立即派員至現場調查處理，初步研判人員進入人孔作業，未實施通風換氣及測定。
勞工局為消弭局限空間作業風險，除配合勞動部職業安全衛生署於本市轄區辦理宣導外，自今年起全面自辦局限空間作業講習，督促相關作業廠商全員到訓，截止目前已實施15場次，期以要求嚴格遵循SOP程序作業，並於作業前通報勞檢處以預先管控。查台電公司及承包商茂泰公司均於1月25日參加宣導講習，唯仍未事前通報及未依SOP程序進行局限空間作業，茂泰公司違反職業安全衛生法第6條第1項，從重裁處30萬元罰鍰；台灣電力公司違反職業安全衛生法第27條第1項，從重裁處15萬元罰鍰。針對高雄民族線人孔抽水點檢及慣性定位工程全線勒令停工處分。勞工局長李煥熏表示，勞工進入人孔作業可能面臨缺氧、中毒、溺斃、墜落等危害，必須落實「通風、測定、管制、監控、救援」五大作業安全，預先危害確認、持續氧氣及有害物濃度測定、實施通風換氣、安全管制、監控與災害救援等各項安全措施，從業人員也必須具備工作必備之教育訓練，一旦發生災害，救援人員亦不可貿然進入救援，事業單位及勞工不可不慎。勞檢處代理處長林信興表示，業者從事局限空間作業必須事前通報勞檢處，一旦發現業者未落實通報、教育訓練、或各項安全措施時，若有涉及違法情形，並依法加重裁處，以促使業者提升自主管理能力，遵守安全規定，有效減少意外事故再度發生。