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全國首座5G智慧工廠亮相！人均產值可大幅提升69％

記者賴志昶／台北報導

2021-03-30 19:36:29

▲遠傳電信、台達電子、台灣微軟攜手打造全國第一座5G智慧工廠，由遠傳於台達桃園一廠內建置5G專網，共同導入多項創新應用。（圖／遠傳電信提供）
▲遠傳電信、台達電子、台灣微軟攜手打造全國第一座5G智慧工廠，由遠傳於台達桃園一廠內建置5G專網，共同導入多項創新應用。（圖／遠傳電信提供）
台達電子攜手遠傳電信、台灣微軟及參數科技，去年宣布打造全國第一座5G智慧工廠，並於今（30）日首次向外界公開位於桃園龜山工業區的智慧工廠。台達總裁暨營運長張訓海表示，根據正式上線後實測數據，5G智慧工廠將讓人均產值可大幅提升69％，全線產值提升初期即可達75％。
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台達在台灣、中國大陸、泰國等國共計擁有超過20個廠區，多年來持續進行智慧產線的建設與升級。台達電表示，這次在桃園廠區所成功升級的變頻器產線，主要生產工業用向量控制變頻器產品，經過導入自動插件設備（RTM）、無人搬運車（AGV）、自主移動機器人（AMR）以及運用虛擬實境與混合實境（MR）、擴增實境（AR）所建構的組裝訓練、操作輔助、視覺化設備控制與管理等智慧功能。
▲台達總裁暨營運長張訓海（左二）今（30）攜手遠傳電信總經理井琪（右二）、台灣微軟總經理孫基康（右一）、參數科技總經理翁維新（左一），為外界介紹國內首座5G智慧工廠。（圖／記者賴志昶攝）
▲台達總裁暨營運長張訓海（左二）今（30）攜手遠傳電信總經理井琪（右二）、台灣微軟總經理孫基康（右一）、參數科技總經理翁維新（左一），為外界介紹國內首座5G智慧工廠。（圖／記者賴志昶攝）
張訓海指出，以往談到產線自動化，大多是指大量製造的自動化，但未來趨勢是少量多單，生產配置必須具備高度彈性調整，如隨時替換各式治具與快速產線配置；不過，透過遠傳5G聯網後，可解決以往無限網路不可靠的特性，也能讓生產設備在無線通訊模式下隨時移動，讓資料傳輸與場域空間規劃有更高的機動性。
張訓海表示，智慧產線中的AloT（人工智慧物聯網）應用，則是運用微軟Azue雲端服務與參數科技的Vuforia AR搭配微軟HoloLens打造，提供遠端即時調整製程的參考，並有助於提高檢測精準度，讓產品良率與產能有效提升；未來預計5年內要讓工廠升級智慧化，並將台灣的典範對外輸出帶給全世界。
遠傳總經理井琪表示，5G的超大頻寬、海量連結、超低延遲特性，使得各項智慧應用有了關鍵性的突破；遠傳長期深耕資通訊市場，持續發展大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術，和各產業串連5G的整合能力，並積極跨業結盟頂尖夥伴，共同發展5G於各產業的創新應用，拓展新藍海商機。
井琪強調，此次與台達、微軟全球性策略夥伴緊密合作，共同打造全台第一座落實5G專網於製程生產線的智慧工廠，象徵著「5G未來不是夢」，也希望藉此能推動加速國內產業的升級轉型。
遠傳表示，今日台達公開展示的生產線即是架構在5G企業專網，並結合產線自動化、人工智慧與雲端運算能力，上線至今3個月，不僅協助工廠端降低製程不良率、改善生產效能、提升設備稼動率與製程平衡率等重要指標效益。
工廠內每條產線的工作站有不同對應的機台，機台設備各不相同。業者指出，要能達到快速切換、少量多樣的效能，以5G導入AI產線平衡（AI Line Balancing）是重要應用；切換產線之際，製程監視器須動態且彈性地更換，同時落實AI製程稽核（AI Manufacturing Process Auditor），以智慧監控系統指派工作站，進而透過影像辨識確保操作、流程的正確性，提升產能最佳化，當辨認出不尋常的作業流程，可即時通報稽核，避免重工並降低人力成本，並透過數據蒐集，作為產線優化依據。
業者說明，在5G專網的環境下，各種關鍵應用都得以實現，AI瑕疵檢測數據分析，透過5G即時傳送製程檢測產生的高解析度資料，進行大數據分析快速遠端調整製程，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能；台達AMR自主移動機器人，藉由5G低延遲特性，與管理平台交換資料，於生產過程中智慧化人機協同作業，大幅縮減生產工時，並依據監測資訊即時下達指令，有效提高產能。
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