NBA／要組史上最大團？詹皇被爆料在明星賽時招募Curry
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-31 07:54:47
全明星賽的合作只是試水溫？「詹皇」LeBron James和洛杉磯湖人本季嘗試完成衛冕，不過他已經想到季後補強的事了，根據《ESPN》記者Brian Windhorst在節目中透露的消息，他在明星賽期間曾嘗試招募勇士「一哥」Stephen Curry。
James的選人眼光相當精準，自全明星賽改成隊長選人制度後，他的球隊目前還沒輸過，而Curry今年在全明星賽的表現大家也都也目共睹，不只獲得三分球大賽冠軍，還差點有機會拿到AMVP。事實上，James在明星賽會選誰和自己同隊，常常是外界關注的焦點，過去他曾經選擇Anthony Davis，結果後者在季後就被交易到湖人，兩人也一起拿到了下一季的NBA總冠軍。這次明星賽選人時，他在受訪時笑說，「本季沒有太多跳出合約的球員，所以我就是選最強的陣容。」不過Windhorst表示，Curry今年夏天將會和勇士談續約合約的事宜，而James在明星賽期間就曾對他做出過招募。Curry下一季仍有約在身，薪資為4578萬美元，不過勇士應該會在這個夏天提前和他談下一份合約，而這時球員就有籌碼能談判。勇士本季戰績差強人意，不過下一季明星射手Klay Thompson將有望回歸。不過湖人要換來Curry的可能性不大，因為除了James和Davis，他們沒有太多能吸引勇士的籌碼，選秀權也所剩無幾，甚至要配平Curry薪資都很困難。而且，其實在該節目上，Windhorst的說法就已經遭到另兩位名記Marc Spears和Nick Friedell的質疑，兩者都不相信這有可操作性。