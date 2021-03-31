NBA／籃網想要Oubre 交易截止日前向勇士報價卻遭拒
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-31 08:10:39
NBA交易截止日已過，不過相關的傳聞仍有可能在季後成真，根據《紐約時報》記者Marc Stein報導，籃網曾向勇士提出用Spencer Dinwiddie交換Kelly Oubre JR的想法，但被灣區給拒絕。
勇士想交易Oubre，在聯盟之中已經不是秘密，這位年輕前鋒難以融入球隊主力陣容之中，而且合約即將到期，被提前送走可以預期。不過考慮到他的潛力和防守能力，勇士也不希望隨便將他給交易。Stein表示，勇士並沒有放棄這個賽季，他們渴望進入到季後賽，而不是打算擺爛等Klay Thompson回來，Oubre雖然和球隊磨合不佳，但他在攻防上仍有一定水準，勇士不希望用他換對戰力毫無幫助的球員回來。Dinwiddie雖然是許多球隊爭取的出色後衛，但他因十字韌帶傷勢，本季已經報銷。而且有鑑於過去勇士已經送走過D'Angelo Russell，這種需要大量持球的後衛，恐怕不是他們的首選。而籃網想要完成這筆交易的意圖也相當明顯，在James Harden到來之後，Dinwiddie的角色已可有可無，球隊現在需要身高足夠的鋒線人手來強化防守，能打2-4號位的Oubre，就是很好的補強。