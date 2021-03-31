NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中國再有本土病例 　雲南6例確診3例無症狀感染

中央社

2021-03-31 10:28:28

▲中國30日再出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，6例本土確診皆在雲南，此外，雲南還新增3例本土無症狀感染者。資料照。（圖／翻攝微博）
▲中國30日再出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，6例本土確診皆在雲南，此外，雲南還新增3例本土無症狀感染者。資料照。（圖／翻攝微博）
（中央社台北31日電）中國30日再出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，6例本土確診皆在雲南，此外，雲南還新增3例本土無症狀感染者。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，30日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中境外移入病例5例，分別為廣東2例、福建1例、河南1例、陝西1例。內蒙古新增疑似病例1例，為境外移入病例。
本土確診則出現6例，都在雲南瑞麗市，其中1人為緬甸籍。雲南省衛健委表示，3月29日，瑞麗市對重點人群進行常規核酸檢測時發現1人核酸陽性，隨後再發現8人核酸檢測結果陽性。
目前排查工作仍在進行中。截至3月30日24時，雲南省現有確診病例9例，無症狀感染者22例，都在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。
30日，中國大陸無症狀感染者新增8例，其中境外移入5例，本土3例，均在雲南。當日轉為確診病例2例，解除醫學觀察14例，尚在醫學觀察的無症狀感染者255例，其中252例為境外移入。
截至3月30日24時，中國大陸現有確診病例180例，累計治癒出院病例8萬5385例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬201例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者98萬9470人，尚在醫學觀察的密切接觸者4792人。
香港特別行政區累計確診1萬1461例，其中出院1萬1085例，死亡205例；澳門特別行政區累計確診48例，皆已出院。（編輯：翟思嘉）1100331
關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
30.74%69.26%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
95.24%4.76%
2021-03-25-2021-03-31
即時
推薦閱讀