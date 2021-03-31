NBA／好久不見！神龜起飛 戰斧隔扣206長人畢永柏
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-31 10:38:28｜2021-03-31 10:51:21
本季身披華盛頓巫師戰袍的「威少」Russell Westbrook，近期似乎慢慢找回身體狀態了，他在對戰夏洛特黃蜂的比賽，霸氣隔扣206公分黃蜂中鋒Bismack Biyombo(畢永柏)，這樣讓人血脈噴張的戰斧式灌籃，已經許久未在他身上看見。
Westbrook在今年明星賽前一句「我進不了全明星，所以不是很關心」，讓許多老球迷淚目，感嘆青春不再，昔日那個飛天遁地的神龜恐怕難以再見到了。不過沒想到在明星賽後找到了自身狀態，昨天轟下35分、14籃板、21助攻的可怕數據，今天又繳出21分、15籃板、14助攻的大號「大三元」數據，宣示自己仍是那個可怕的數據機器。不過今天黃蜂打得更好，在Terry Rozier和Gordon Hayward聯手轟下53分的帶領下，缺少主將Bradley Beal的巫師難以抗衡，終場以104:114輸球。儘管如此，Westbrook在末節最後時刻用一次漂亮的突破切入籃筐，並且在Biyombo面前暴扣，震驚全場。賽後，還被後者調侃，兩人有說有笑，威少的心情也感覺特別好。