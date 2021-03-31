挖出三倍券「1100元」女臉綠！內行曝1招可用：只有今天
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 10:37:03｜2021-03-31 10:37:10
去年七月因為受到疫情衝擊，行政院推出「三倍振興券」的相關政策，民眾可以拿現金一千元領取三千元價值的振興券到店家消費，不過，使用期限早已在去年12月31日就已經截止。對此，一名女網友上網發文表示在車上翻到「1100元」的振興券，差點暈倒，沒想到釣出內行人表示「還有救！但只限今天」。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「昨天晚上整理車子的時候，意外找到四張三倍券，價值總共是1100元，我真的會被自己笨死嗚嗚嗚嗚，請問還有地方收嗎？」不過根據政策公告，三倍券使用的期限已在去年底就截止，現在才找到沒使用過的三倍券宛如廢紙。貼文一出，網友紛紛回應「好險你不是4/1才發現，感覺被整到」、「就像消費券一樣啊，當收藏」、「竟然有人可以留著三倍券＝＝」、「資源回收車有收喔！」；不過也有內行網友表示「店家換成現金到今天，趕快找認識店家用掉，請他們去換」、「找認識的店家用掉，店家換現金只剩今天了」、「3/31如果還有認識店家願意收還來的及唷，他們可趕在銀行關門前去換」。據統計，截至截至3月29日，還有98萬3386張還沒有兌領成現金，金額為3億106萬6400元，而3月31日，也就是今天是兌領三倍券的最後期限，若有店家還沒有將三倍券兌換成現金的要加快腳步，當心白花花的金錢全變成廢紙。（編輯：張嘉哲）