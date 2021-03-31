觀音菩薩佛誕遇天赦日！罕見大吉日快補運
文/保庇NOW
2021-03-31 14:09:38
今（31）日是農曆二月十九，是觀音菩薩的佛誕日，同時也是今（2021）年「天赦日」的其中一天，「天赦日」是天干配合地支所產生，古書記載：「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）」，由此可見古人非常重視天赦日。
天赦日是一年之中只有幾天的好日子，在這天可以向玉皇上帝懺悔、請求赦罪，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己所犯的錯誤和罪責，在祈求赦罪後，不管是身體病痛、官司糾紛、職場不順等狀況，在運勢上都能有效改善。觀音菩薩在台灣擁有廣大的信眾，許多百姓家中都供奉觀音菩薩，祂慈悲、救苦救難的形象深植人心，大多數時間都以身著白衣的慈悲女性的形象出現。農曆二月十九日，是觀音菩薩的佛誕日。觀音菩薩在台灣也被稱為觀音佛祖，有一說是因為觀音菩薩在遠古已經成佛，號「正法明如來」。在台灣傳統的赦罪科儀中，有玉皇上帝主持的「天赦」、地藏王菩薩主持的「地赦」、觀音菩薩主持的「天地渡化」，前兩項是請不同的神明向不同的對象請求赦罪，第三項天地渡化則是請觀音菩薩化解自己因業力而產生的各種憂傷、懼怕、憤怒、不安等負面情緒，進而讓自己的心靈狀態回歸平靜，簡單來說，就是將這些負能量淨化，並祈求身心靈的清靜。所以今天這個罕見的大吉日，建議大家可以到廟中點上清香，先請玉皇上帝在天赦日這一天赦免自己的罪過，再向觀音菩薩祝壽，請菩薩賜予自己平靜的心靈，放下一切不安。請求玉皇上帝赦罪以及請觀音菩薩賜予平靜之後，據說有不少人會立刻感到運勢有所轉變，但前提是自己需誠心的悔過，請求玉皇與菩薩的赦免與渡化，若只是抱著姑且一試的心態參拜，並不會有太大的成效。（編輯：黃彥昇）