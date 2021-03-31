特企／正官庄為健康與事業「蔘根固本」 哞得好福氣！

長假過後上班族容易出現辦事效率不佳、工作難專注及情緒低落等力不從心的狀況？正官庄攜手命理大師簡少年及名中醫師郭大維為健康與事業「蔘根固本」！2021辛丑牛年在命理學中少了羽水（陰水不足），水運不濟的年份除了比往年偏冷，天地對水的補給不足也會使得水氣弱而更容易心浮氣躁。命理大師簡少年建議民眾多補水來開運！扶原中醫診所總院長郭大維也提醒：『中醫同樣順應五行飲食理念，依據需求從根本調整體質，進行全方位的生理機能調理及修護。正官庄產品含有嚴選的韓國6年根高麗蔘，是補氣第一首選！氣可以推動代謝、體內循環並提升身體的保護力，同時還有增強體力、調節生理機能及思緒清晰等6大益處，是業界俗稱的珍貴「紅金」。』2021想要牛轉乾坤，就用五行飲食開運術斷開上班族收假症候群！





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命理大師簡少年親授五行五色飲食開運術 擺脫五種負面情緒就靠它！





命理大師簡少年分析2021辛丑牛年事業運最旺的生肖屬兔、愛情運最旺的是屬虎及狗的朋友，而財運亨通一整年的則「非羊莫屬」！然今年屬豬、蛇的朋友們則要多加注意了，生肖豬今年奔波於各式各樣的挑戰，面臨到許多過往陌生的事物，身心容易感到疲憊、低落；而對屬蛇的人而言則是充滿審思、反省的一年，需要做相對應的調整重新出發。而針對種種不順，簡少年也特別傳授了獨門的「五行五色飲食開運術」，五行是中國古代哲學的系統觀，將宇宙萬物分為金、木、水、火、土五大類，隨著這五種元素的興衰相生相剋，使五行氣場在自然及宇宙間循環；而五行在中醫角度又分別代表五種情緒，同時也有相對應的顏色，白、青（綠）、黑、赤（紅）、黃，透過五色調養情緒，能夠幫助身心靈達到綜觀的養生效果，且在視覺上各色的食物也非常繽紛吸引人！





【正官庄五行五色食物】





1. 燥金－白色食物：白色在五行中屬金，感到低潮、悲傷時可多食白色食物降火氣及潤喉，如山藥、白蘿蔔、百合、梨子、大蒜等食物，此類食物富含維生素C，幫助青春美麗。正官庄GoodBASE水梨清潤飲，內含韓國水梨x桔梗雙效清潤，具生津解渴及退火之用。





2. 風木－青（綠）色食物：木的性質是向上及四周舒展，如感到憤怒、激動時可補充青（綠）色食物滋養，同時提升體內循環，如綠豆、芹菜、菠菜、奇異果等，而越是深綠的蔬菜中鐵質及葉酸含量就越高。正官庄GoodBASE高麗蔘青梅順暢飲也是相當好的青色補充品，青梅助消化，含膳食纖維能幫助順暢不卡卡。





3. 寒水－黑色食物：黑色食物是指顏色呈黑色、紫色或深褐色的天然動植物。五行中黑色主水，固元氣。辛丑(今)年遇上水運不及的情況，面對生活有巨大的不安全感，建議民眾可以多補充黑色食物，例如黑豆、海帶、香菇、黑木耳、黑芝麻等，有助於利水及健康維持。正官庄GoodBASE高麗蔘黑蒜飲中的黑蒜成分能清體循環、提升代謝力。





4. 暑火－赤（紅）色食物：中醫認為紅色為火，當一個人感到鬱悶時，多吃紅色食物益氣又能促進新陳代謝，像是紅蘿蔔、枸杞、番茄、蔓越莓等都是不錯的選擇。正官庄紅色食物推薦GoodBASE高麗蔘枸杞明亮飲，內含枸杞精華掰掰霧霧不舒適，最適合重度3C使用者。





5. 濕土－黃色食物：土為大地之母，萬物生長於土之上，而人獲取營養賴以生存運作，其中健康的免疫系統更是無可取代，透過免疫力調節得以提升保護力，抵抗外來壞東西入侵。當感到焦躁、焦慮時，食用黃色食物能有所助益，代表的黃色食物有蕃薯、南瓜、黃馬鈴薯、香蕉等。正官庄高麗蔘粉EVERYTIME亦為黃色食物代表，甫榮獲衛福部健康食品『免疫調節』認證，關鍵時刻每日2g，幫助調節免疫力。





2021整體開運大絕看這裡 簡少年：擺對方位才能牛來運轉





命理師簡少年也特別點出2021年與聽覺、說話、香氛有關的產業會大爆發，特殊能力被看見，藝術天賦也受到認可，極為適合發展斜槓事業，也鼓勵大家多向有海外連結、男性導向的產業做發展。另外，辛丑牛年的強運、正財運位於西方，在西方位可擺上招財的紅葫蘆，幫助催化正財、事事順心，還能好上加好為你帶來財運！





中醫師也推薦 正官庄6年根高麗蔘搭配五行飲食準沒錯！





名中醫師郭大維表示：「6年根高麗蔘的人蔘皂苷數達30多種，遠高於常見的三七蔘、花旗蔘等，能幫助調節生理機能，全方位提升保護力。推薦以中醫順應的五行飲食理念，從根本調整體質，針對健康進行全面的機能修護。其中正官庄高麗蔘粉EVERYTIME經衛福利部健康食品認證，取得「小綠人」健康食品標章，能有效調節免疫力，有助於增加免疫細胞增生能力、吞噬細胞活性及促進非特異性抗體IgG及IgM之形成，為人體做好全方位的免疫調節。」更多產品資訊請上正官庄官方購物網。



