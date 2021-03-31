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拜登提名11聯邦法官人選　華裔潘愉可望開先例

中央社

2021-03-31 16:53:05

▲美國總統拜登（Joe Biden）表示，他設立一個新目標，要在上任的100天內在美國施打2億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登提名11人擔任聯邦法官，其中包括華裔的潘愉、身為穆斯林的庫萊希，以及數位非裔女性。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統拜登今天提名11人出任聯邦法官，人選背景十分多元，包括華裔的潘愉，以及身為穆斯林的庫萊希（Zahid Quraishi），還有數名非裔女性。

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前總統川普在位4年期間，多提名保守的白人男性擔任聯邦法官。拜登有別於此，今天提名的人選只有兩名男性，且均非白人。總的來說，拜登提名的人選涵蓋非裔、亞裔、穆斯林、西語裔、白人等族群，有9人是女性。

拜登提名哥倫比亞特區高等法院（District ofColumbia Superior Court）法官潘愉（Florence YuPan）為哥倫比亞特區聯邦地區法院（U.S. DistrictCourt for D.C.）法官，若獲聯邦參議院通過，54歲的潘愉將是獲得此職的首名亞裔女性。

潘愉生於紐約，1988年在賓夕法尼亞大學獲得兩個學士學位後，在史丹佛法學院修習法律，並於1993年取得法學博士學位。

民主黨籍前總統歐巴馬曾於2016年提名潘愉為哥倫比亞特區聯邦地區法院法官，雖獲參議院司法委員會口頭表決同意，但當時共和黨在參院占多數，擋下歐巴馬提名的人選。

非裔女法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）獲提名為哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（U.S. Courtof Appeals for the District of Columbia Circuit）法官，這座法院經常審理重大案件。

如果獲得參議院認可，50歲的傑克森將補上賈蘭德（Merrick Garland）轉任司法部長後的遺缺，且若最高法院大法官出現職缺，傑克森將是有力人選。截至目前，非裔女性從未躋身最高法院9人之林。

拜登另提名兩名非裔女性擔任聯邦上訴法院法官。

至於聯邦地區法院法官的人選中，還有兩名非裔，其中1人為男性；兩人為亞裔；1人為西語裔；兩人為白人女性。

45歲的庫萊希若獲參議院認可，將成為史上首名擔任聯邦地區法院法官的穆斯林。他的祖先來自巴基斯坦。

拜登在聲明中表示，整份名單「展現了壯大我國的背景、經歷、觀點的廣泛多元性。」

根據美國憲法，總統提名最高法院大法官及其他聯邦法官終身職的人選後，還須經參議院同意。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1100331

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