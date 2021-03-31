拜登提名11聯邦法官人選　華裔潘愉可望開先例

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拜登提名哥倫比亞特區高等法院（District ofColumbia Superior Court）法官潘愉（Florence YuPan）為哥倫比亞特區聯邦地區法院（U.S. DistrictCourt for D.C.）法官，若獲聯邦參議院通過，54歲的潘愉將是獲得此職的首名亞裔女性。
潘愉生於紐約，1988年在賓夕法尼亞大學獲得兩個學士學位後，在史丹佛法學院修習法律，並於1993年取得法學博士學位。
民主黨籍前總統歐巴馬曾於2016年提名潘愉為哥倫比亞特區聯邦地區法院法官，雖獲參議院司法委員會口頭表決同意，但當時共和黨在參院占多數，擋下歐巴馬提名的人選。
非裔女法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）獲提名為哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（U.S. Courtof Appeals for the District of Columbia Circuit）法官，這座法院經常審理重大案件。
如果獲得參議院認可，50歲的傑克森將補上賈蘭德（Merrick Garland）轉任司法部長後的遺缺，且若最高法院大法官出現職缺，傑克森將是有力人選。截至目前，非裔女性從未躋身最高法院9人之林。
拜登另提名兩名非裔女性擔任聯邦上訴法院法官。
至於聯邦地區法院法官的人選中，還有兩名非裔，其中1人為男性；兩人為亞裔；1人為西語裔；兩人為白人女性。
45歲的庫萊希若獲參議院認可，將成為史上首名擔任聯邦地區法院法官的穆斯林。他的祖先來自巴基斯坦。
拜登在聲明中表示，整份名單「展現了壯大我國的背景、經歷、觀點的廣泛多元性。」
根據美國憲法，總統提名最高法院大法官及其他聯邦法官終身職的人選後，還須經參議院同意。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1100331