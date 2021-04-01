房市／鐵路地下化後　內惟站攀2字頭

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信義房屋美術明誠店店長袁國庭表示，鐵路地下化後，美術館特區南側有美術館車站、北側則有內惟車站，原軌道則規劃綠園道。除建設議題帶動外，土地取得成本越來越貴也是刺激房價漲幅的另一原因，目前建商在美術館特區新推案都站上3字頭，連帶使中古屋價格也走揚，主力產品15年左右電梯大樓單價約21至23萬間，建商品牌佳的社區單價則會在25萬以上。
而內惟舊部落原本因軌道阻隔，與美術館特區無法串聯，但如今兩側打通後，袁國庭說，綠園道一側是翠華路，另一側是馬卡道路，以內惟站周邊近期行情來看，首排新建案單價都有25至26萬行情，看不到1字頭，且因推案形式偏向豪宅社區，因此總價可達3000至4000萬，也有部分是1800至2000萬初的社區。
不過，除綠園道第一排新案價格有向美術館特區靠攏的跡象，袁國庭表示，內惟舊部落因屬於早期發展的商圈，土地未經重劃，完整素地少，雖有零星建案分布在馬卡道路、鼓山三路，整體而言仍是中古透天居多，目前價格相對較未追上美術館特區。
袁國庭也表示，美術館特區總價相對較高，少置產客，以自住為主，因此買盤一向穩定。唯近期房市大環境熱絡，供不應求的狀況較為明顯，尤其正特區內標準品3房或2房近期搶手。