NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

房市／鐵路地下化後　內惟站攀2字頭

財經中心/綜合報導

2021-04-01 18:30:00

美術館特區
▲美術館特區在鐵路地下化議題與土地取得成本高兩因素下，房價有漲幅。（圖／NOWnews資料照片）
內惟火車站位於內惟舊部落與美術館特區之間，高雄鐵路尚未地下化前，鐵軌阻隔兩區塊，形成舊部落、重劃區不同的發展風貌；不過，隨著地下化與綠園道工程逐步完工，兩側也串聯起來。根據信義房屋統計，內惟站去年房價首次站上2字頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據信義房屋統計高雄市各火車站點周邊價量資料，內惟站去年住宅均價是歷年來首次站上2字頭，達22.04萬，較2019年約有11%漲幅；交易量部分，件數145件則與往年大致持平。

信義房屋美術明誠店店長袁國庭表示，鐵路地下化後，美術館特區南側有美術館車站、北側則有內惟車站，原軌道則規劃綠園道。除建設議題帶動外，土地取得成本越來越貴也是刺激房價漲幅的另一原因，目前建商在美術館特區新推案都站上3字頭，連帶使中古屋價格也走揚，主力產品15年左右電梯大樓單價約21至23萬間，建商品牌佳的社區單價則會在25萬以上。

而內惟舊部落原本因軌道阻隔，與美術館特區無法串聯，但如今兩側打通後，袁國庭說，綠園道一側是翠華路，另一側是馬卡道路，以內惟站周邊近期行情來看，首排新建案單價都有25至26萬行情，看不到1字頭，且因推案形式偏向豪宅社區，因此總價可達3000至4000萬，也有部分是1800至2000萬初的社區。

不過，除綠園道第一排新案價格有向美術館特區靠攏的跡象，袁國庭表示，內惟舊部落因屬於早期發展的商圈，土地未經重劃，完整素地少，雖有零星建案分布在馬卡道路、鼓山三路，整體而言仍是中古透天居多，目前價格相對較未追上美術館特區。

袁國庭也表示，美術館特區總價相對較高，少置產客，以自住為主，因此買盤一向穩定。唯近期房市大環境熱絡，供不應求的狀況較為明顯，尤其正特區內標準品3房或2房近期搶手。

關鍵字

NOW民調中心

本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
59.46%40.54%
2021-03-31-2021-04-06

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
32.01%67.99%
2021-03-26-2021-04-01
即時
推薦閱讀