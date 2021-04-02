兩「相仿貓」同步看奴才　網讚：雙倍可愛、雙倍幸福！

貓貓非常療癒人心，若這樣可愛的生物複製、貼上，那可愛會不會加倍呢？Instagram ＠suzume0513家就有兩隻長得幾乎一模一樣的虎斑貓，當奴才叫牠們時，兩隻模樣相似的臉龐一同轉向，心臟就像被「可愛大槌」給擊中一般，要被萌暈啦！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲貓貓們：喵？X2（圖／Instagram ＠suzume0513）×▲貓貓們：喵？X2（圖／Instagram ＠suzume0513）▲貓貓們：你在叫我們？X2（圖／Instagram ＠suzume0513）×▲貓貓們：你在叫我們？X2（圖／Instagram ＠suzume0513）▲雙倍可愛視線！（圖／Instagram ＠suzume0513）×▲雙倍可愛視線！（圖／Instagram ＠suzume0513）這兩張臉龐相仿的貓咪分別是Suzume &Unagi，當牠們一同轉著小眼珠看向鏡頭，除了一隻稍微胖了點外，兩隻貓貓幾乎像同個模子刻出來，讓人非常想一手撸一隻，得到貓咪雙倍的萌萌力量！這兩隻呆萌的貓咪在網路上有77萬人追蹤，大家也對此回覆說：「坐一起太可愛了」、「好像兩隻娃娃」、「想揉牠們！」、「雙倍可愛、雙倍幸福！」。（編輯：李惠婷）橘白貓七個月還「想喝奶」 貓媽媽眼神死：老娘沒了！領養到大眼「外星小貓咪」 網融化：天線太可愛了！影／阿祖唱「嬰仔嬰嬰惜」哄貓孫 網羨：畫面好溫馨！