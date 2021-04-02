NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

兩「相仿貓」同步看奴才　網讚：雙倍可愛、雙倍幸福！

文/寵毛網

2021-04-02 22:00:00

兩隻臉龐相同的貓貓一同望向奴才，得到雙倍可愛！（圖／Instagram ＠suzume0513）
▲兩隻臉龐相同的貓貓一同望向奴才，得到雙倍可愛！（圖／Instagram ＠suzume0513）
貓貓非常療癒人心，若這樣可愛的生物複製、貼上，那可愛會不會加倍呢？Instagram ＠suzume0513家就有兩隻長得幾乎一模一樣的虎斑貓，當奴才叫牠們時，兩隻模樣相似的臉龐一同轉向，心臟就像被「可愛大槌」給擊中一般，要被萌暈啦！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲貓貓們：喵？X2（圖／Instagram
▲貓貓們：喵？X2（圖／Instagram ＠suzume0513）
▲貓貓們：你在叫我們？X2（圖／Instagram
▲貓貓們：你在叫我們？X2（圖／Instagram ＠suzume0513）
▲雙倍可愛視線！（圖／Instagram
▲雙倍可愛視線！（圖／Instagram ＠suzume0513）
這兩張臉龐相仿的貓咪分別是Suzume &Unagi，當牠們一同轉著小眼珠看向鏡頭，除了一隻稍微胖了點外，兩隻貓貓幾乎像同個模子刻出來，讓人非常想一手撸一隻，得到貓咪雙倍的萌萌力量！這兩隻呆萌的貓咪在網路上有77萬人追蹤，大家也對此回覆說：「坐一起太可愛了」、「好像兩隻娃娃」、「想揉牠們！」、「雙倍可愛、雙倍幸福！」。（編輯：李惠婷）

關鍵字

NOW民調中心

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
67.68%32.32%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀