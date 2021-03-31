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宜蘭旅遊｜賞瀑布遠眺蘭陽平原　肉腳也能輕鬆攻頂的猴洞坑

行遍天下旅遊網

2021-03-31 18:00:41

宜蘭旅遊｜賞瀑布遠眺蘭陽平原　肉腳也能輕鬆攻頂的猴洞坑
宜蘭旅遊｜賞瀑布遠眺蘭陽平原　肉腳也能輕鬆攻頂的猴洞坑
與閨蜜一起，展開一段春日悠哉小旅行，到最新形成的大東北角區域走走玩玩，享受無憂春浪漫！

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▲選擇最悠哉的時光，跟閨蜜展開最Chill的旅程。
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炎炎夏日鑽進山林找一絲涼意

最新推出的大東北角區域橫跨新北宜蘭兩縣市，包含新北市的「瑞芳、平溪、雙溪、貢寮」及宜蘭縣的「頭城、礁溪、員山、壯圍、宜蘭、三星、五結、羅東、冬山、蘇澳」，距離多在3小時內就能抵達，把海岸線串聯好美的平原山巒風光一網打盡。

▲近期宜蘭熱門的景點是猴洞坑瀑布，能夠遠眺蘭陽平原。
▲近期宜蘭熱門的景點是猴洞坑瀑布，能夠遠眺蘭陽平原。
第一站到宜蘭最人氣的打卡點猴洞坑瀑布去，向上攀爬不到10分鐘就能攻頂的輕鬆之旅，不一會兒就能站在瀑布頂端一覽蘭陽平原的風采，一面吸收芬多精一面讓清澈溪水沁涼雙腳，心情不自覺都開闊了！

▲猴洞坑瀑布花10分鐘就能攻頂。
▲猴洞坑瀑布花10分鐘就能攻頂。
而不遠的員山地區更有一處二湖鳳梨館，透過館長專業解說，了解這全球緯度最高鳳梨產區的特色，也是全台僅存專門栽植土鳳梨品種的地區之一；大小朋友更喜歡在這裡參加鳳梨豆腐乳DIY，把事先準備好的豆腐乾與鳳梨、糖水依照比例疊層放上，一層白色一層黃色的豆腐乳釀製就大功告成，等待回家曝曬4個月後就能開封享用了！

▲二湖鳳梨館自製的鳳梨豆腐乳，4個月後就能開吃。
▲二湖鳳梨館自製的鳳梨豆腐乳，4個月後就能開吃。
釀完豆腐意猶未盡，再驅車前往冬山最新熱門打卡點「飛魚食染」，隱身在傳統冬山市場裡的小文青豆花店，堅持使用無基改有機黃豆，搭配日本天然鹽滷製作，酸酸甜甜檸檬豆花搭配京都白玉超級美味。

▲飛魚食染的豆花純淨美味讓人還想再吃。
▲飛魚食染的豆花純淨美味讓人還想再吃。

景點介紹

猴洞坑瀑布

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號

營時：24小時開放但天黑請勿進入以免危險

二湖鳳梨館

地址：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路108號

電話：03-923-0046

營時：08:00∼18:00

價位：鳳梨豆腐乳DIY200元

飛魚食染-鹽滷豆花專賣店

地址：宜蘭縣宜蘭市冬山鄉冬山路186號1樓(舊市場內)

電話：03-959-5020

價位：京都白玉豆花50元、翡翠檸檬豆花40元



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