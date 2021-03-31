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炎炎夏日鑽進山林找一絲涼意最新推出的大東北角區域橫跨新北宜蘭兩縣市，包含新北市的「瑞芳、平溪、雙溪、貢寮」及宜蘭縣的「頭城、礁溪、員山、壯圍、宜蘭、三星、五結、羅東、冬山、蘇澳」，距離多在3小時內就能抵達，把海岸線串聯好美的平原山巒風光一網打盡。
第一站到宜蘭最人氣的打卡點猴洞坑瀑布去，向上攀爬不到10分鐘就能攻頂的輕鬆之旅，不一會兒就能站在瀑布頂端一覽蘭陽平原的風采，一面吸收芬多精一面讓清澈溪水沁涼雙腳，心情不自覺都開闊了！
而不遠的員山地區更有一處二湖鳳梨館，透過館長專業解說，了解這全球緯度最高鳳梨產區的特色，也是全台僅存專門栽植土鳳梨品種的地區之一；大小朋友更喜歡在這裡參加鳳梨豆腐乳DIY，把事先準備好的豆腐乾與鳳梨、糖水依照比例疊層放上，一層白色一層黃色的豆腐乳釀製就大功告成，等待回家曝曬4個月後就能開封享用了！
釀完豆腐意猶未盡，再驅車前往冬山最新熱門打卡點「飛魚食染」，隱身在傳統冬山市場裡的小文青豆花店，堅持使用無基改有機黃豆，搭配日本天然鹽滷製作，酸酸甜甜檸檬豆花搭配京都白玉超級美味。
景點介紹猴洞坑瀑布
地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號
營時：24小時開放但天黑請勿進入以免危險
二湖鳳梨館
地址：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路108號
電話：03-923-0046
營時：08:00∼18:00
價位：鳳梨豆腐乳DIY200元
飛魚食染-鹽滷豆花專賣店
地址：宜蘭縣宜蘭市冬山鄉冬山路186號1樓(舊市場內)
電話：03-959-5020
價位：京都白玉豆花50元、翡翠檸檬豆花40元
這篇文章 宜蘭旅遊｜賞瀑布遠眺蘭陽平原 肉腳也能輕鬆攻頂的猴洞坑 最早出現於 行遍天下旅遊網