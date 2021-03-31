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P聯盟／大勝維持原判禁賽　攻城獅再發聲明稿質疑

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-31 18:31:31

▲新竹攻城獅大勝。（圖／吳政紘攝）
▲新竹攻城獅大勝。（圖／吳政紘攝）
P. LEAGUE+ 聯盟昨天回覆新竹街口攻城獅之前提出的申訴，對於洋將大勝的判決維持原判，對此球團表示遺憾，並且發出聲明稿列出4點質疑相關標準。

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攻城獅本周對夢想家還有關鍵一戰，但若按照目前判決，屆時大勝將無法出賽，由於另名洋將狠投傷情不明，因此目前的狀況對他們來說很不利。球隊此前也已經發函向聯盟提出質疑判決標準，今天又重申應以制度規章來作為衡量標準。

攻城獅回應全文如下：

1. 聯盟於3月27日下午9點38分發出公告，表示：「相關涉入衝突之隊職員、涉入衝突之程度、後續可能之相關懲處與裁判在此衝突之執法過程是否有疏漏之處，都將待下周一（03/29）一併送交紀律委員會開會決議。」攻城獅球團於3月27日下午11點57分向聯盟賽務部提出申訴，以電子郵件列點提出針對G41比賽判決的質疑，附上由我方拍攝與轉播單位的影片，請聯盟提供紀律委員會召開的時間、地點、與會人員。但聯盟並未回覆球團，並決定於3月28日下午2點06分發佈G41衝突事件的追加罰則。在聯盟直接公布罰則的情況下，球團不得已採用公開申訴之管道盼聯盟正式回覆。

2. 依據聯盟賽務章程57.14.球員惡性犯規條文，攻城獅大勝（Branden Dawson）的推人動作被判處二級惡性犯規應處貳萬伍千元罰款並登記兩點。惡性犯規記點規則為累計3點者加罰禁賽一場，規章內並未說明因奪權犯規需禁賽一場之相關條文。

3. 經公開申訴後聯盟仍維持原判，球團深表遺憾。本聯盟雖為第一年，但制度與規章建立才是長久發展之基礎，盼本次事件中不符FIBA籃球規則與聯盟規章之處，日後不再發生，也能更符合球迷對「二十年磨一劍」之期待。

4. 攻城獅球團再次強調，自成立以來即展現深耕在地且將長久經營之決心，例行賽的最後一場賽事我們仍將全力以赴，打出最精彩的球賽。

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