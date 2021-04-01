2021年網路三大熱門詐騙公開　「假投資」詐台人近3億元

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內政部警政署刑事局預防科陳瑞基科長表示，此類詐騙多看準民眾欲快速獲利之心態，透過不明網站、臉書或私人LINE群組進行招募，標榜「買空賣空」、「穩賺不賠」或「破解後台」等口號，要求民眾依指示匯款或繳交費用成為會員，之後無須再做其他行為，即可穩定提領獲利。呼籲民眾若遇到類似穩賺不賠的高報酬投資標的，應詳加思考並提高警覺，避免成為詐騙集團的肥羊。
第二熱門騙術則是偽銀行或金融機構的「釣魚簡訊詐騙」，業者指出，2021第一季大量出現詐騙集團冒用知名銀行的名義發送手機簡訊，根據內政部警政署的統計，受害案件累積迄今約70餘件，損失總金額已逾新台幣900萬元。
業者舉例，有一名家住桃園的男子就因收到一則簡訊「為因應洗錢防治法規，請儘速登入修改個人會員帳號相關資料，避免受罰」，何男不疑有他，點擊簡訊中提供的短連結網址，輸入個人會員帳密後，歹徒即於後台同時取得何男帳密及OTP驗證密碼，並及時登入真網頁進行轉帳，遭轉出50萬元。
消費者文教基金會林宗男副秘書長提醒，這類型的釣魚詐騙，不僅讓民眾錢包失守，更可能所有個資全都露，詐騙集團除了可以騙取網路銀行帳密外，時下流行的電子支付帳密碼也可用同樣的方式行騙，使消費者深陷盜刷風險之中。
此外，假貼圖仍然是今年第一季最受詐騙集團歡迎的騙術之一，根據業者統計，第一季轉傳次數最多的假貼圖為「LINE卡通明星歡喜來拜年」共高達7441次，其餘依序為「媽祖保佑你 2021 事事順心」、「新年限定貼圖」以及「愛你到永遠∞ 情人節貼圖免費送」。
業者指出，這類訊息會隨著節慶和不同主題而變化，並且要求使用者盡可能廣傳分享或加入「詐騙LINE帳號」，再趁機變更使用者頭像名稱，佯裝熟人進行二次詐騙。
趨勢科技全球產品行銷暨市場策略經理陳俐融表示，詐騙集團相當懂得「趕流行」，會持續不斷將舊有手法重新包裝，並圍繞時下熱門議題伺機而動，其目的大多是收集個人資料進行轉賣，或是以被害者名義設立冒名帳號進行二次詐騙；民眾除了提高警覺之外，更應該積極培養正確的網路使用觀念，並且善用工具來獲得最全面的保障。